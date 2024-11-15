Энергетики "Т Плюс" рассказали о своей профессии студентам колледжа им. В. Бартенёва

Специалисты "Т Плюс" познакомили студентов самарского многопрофильного колледжа им. В. Бартенёва с карьерными возможностями в теплоэнергетике. В рамках федерального проекта "Билет в будущее" энергетики провели профориентационные уроки среди студентов первых курсов специальностей "Электрогазосварщик" и "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства".
Своим опытом совмещения работы и обучения со студентами поделился слесарь по ремонту оборудования котельных Самарской ГРЭС Тимофей Дисяк. Также специалисты "Т Плюс" презентовали программу "Старт+", которая позволяет официально трудоустройство в компанию с 17 лет.
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков "Билет в будущее", предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения