Энергетики "Т Плюс" рассказали о своей профессии студентам колледжа им. В. Бартенёва

Специалисты "Т Плюс" познакомили студентов самарского многопрофильного колледжа им. В. Бартенёва с карьерными возможностями в теплоэнергетике. В рамках федерального проекта "Билет в будущее" энергетики провели профориентационные уроки среди студентов первых курсов специальностей "Электрогазосварщик" и "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства".

Своим опытом совмещения работы и обучения со студентами поделился слесарь по ремонту оборудования котельных Самарской ГРЭС Тимофей Дисяк. Также специалисты "Т Плюс" презентовали программу "Старт+", которая позволяет официально трудоустройство в компанию с 17 лет.

Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков "Билет в будущее", предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику.