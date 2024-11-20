16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником Атака пресечена: 20 ноября над Самарской областью уничтожены 6 беспилотников Губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский государственный технический университет Губернатор поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам транспортной отрасли, поздравив их с профессиональным праздником, - Днем работника транспорта.

Глава региона отметил, что этот праздник объединяет всех представителей транспортного комплекса — водителей, машинистов, пилотов, моряков, специалистов, обеспечивающих надежную работу наземного, воздушного, речного и морского транспорта.

"Сегодня роль работников отрасли значительно возрастает. Вхождение Самарской области в международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" открывает перед нами большие перспективы. Увеличение грузопотока окажет положительное влияние на экономическое развитие региона и качество жизни наших граждан, будет способствовать повышению транспортной доступности, инвестиционной привлекательности губернии, росту ее градостроительного, туристического потенциала, укреплению торговых связей с другими регионами России и зарубежными странами", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что трудно переоценить роль работников транспорта для обеспечения потребностей участников специальной военной операции.

"Зачастую без сна и отдыха, в зной и холод, с риском для жизни вы помогаете нашим героям ковать победу. Дорогие друзья! Благодарю вас за честный, самоотверженный труд на благо людей, высокую ответственность при выполнении своих профессиональных обязанностей. Спасибо ветеранам, заложившим фундамент сегодняшних достижений работников транспорта", - сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую поддержку в части совершенствования транспортной инфраструктуры, обновления парка пассажирского транспорта, кадрового обеспечения, решения многих других вопросов, связанных с развитием отрасли.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1