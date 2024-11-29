29 ноября исполнилось полгода работы Вячеслава Федорищева в Самарской области

За время работы Вячеслава Федорищева большое внимание было уделено развитию региональной системы образования. Среди наиболее крупных событий в сфере образования.

Выделены дополнительные средства в размере 3 млрд руб. на полный капитальный ремонт 53 объектов образования в 2025 году. Это более чем в четыре раза превышает показатель текущего года. Благодаря этому более 23 тыс. ребят будут получать образование в современных условиях.

"Школы — это, прежде всего, наши дети, а значит — наше будущее. Создание комфортных условий для получения знаний — это серьезная задача, которая заключается и в мастерстве педагога, и в умении формировать коллектив. Конечно, большое значение имеет обновление материально-технической базы школы. Как директор учебного заведения я знаю, насколько важна финансовая поддержка, и внимание именно к образовательной сфере при планировании бюджета региона вселяет позитивный настрой", — отметила директор средней общеобразовательной школы им. В. Д. Левина пос. Черновский Анна Чигарева.

Увеличена финансовая поддержка молодых педагогов и малокомплектных школ. С 1 сентября размер ежемесячной денежной выплаты молодым педагогам увеличен до 10 тыс. рублей. Планируемое количество молодых педагогов, получивших денежную выплату за 2024 г., составит более 4500 педагогических работников. На эти цели запланировано направить более 239 млн рублей.

Также в этом году внесены изменения в установленные постановлением регионального правительства критерии отнесения школ к категории малокомплектных. С 1 сентября порог общей численности обучающихся увеличили до 150 человек (ранее было 100 человек). Благодаря этому размер среднемесячной зарплаты педагогическим работникам малочисленных школ вырос на 36,2%.

"В Самаре много действительно талантливых ребят, которые готовы посвятить себя педагогике. Вопрос в условиях труда. Наши выпускники должны понимать, что по окончании педагогического вуза или ссуза им будет гарантирована работа и достойные условия и заработная плата", — поделился Почетный работник общего образования, директор МБОУ лицей "Технический", представитель Самарской области во Всероссийском родительском комитете, созданном по поручению президента Владимира Путина, Игорь Бочков.

В этом году в регионе впервые прошел профессиональный конкурс "Призвание — учить!" Его проведение стало возможным благодаря соглашению между правительством Самарской области и благотворительным фондом "Эмпатия". Сотрудничество организовано по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По итогам конкурса определено 45 победителей. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 150 тыс. руб. от благотворительного фонда.

"Я горжусь тем, что наша Самарская область развивается, постоянно достигает высот, занимает лидирующие позиции во всех отраслях, в том числе в образовании. Особую благодарность хочу выразить Вячеславу Андреевичу и правительству региона за то, что вы с трепетом относитесь к профессии учителя, за возможность проявить себя с творческой стороны", — рассказал на церемонии награждения конкурса победитель "Учителя года Самарской области" — 2023, педагог тольяттинской 38 школы Артем Степанов.