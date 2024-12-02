В Самару прибыл электробус "Генерал", который будут тестировать на маршруте до Южного города

В воскресенье, 1 декабря, в депо МП "Трамвайно-троллейбусное управление" прибыл электробус модели 62181 "Генерал". Электробус изготовлен компанией "ПК "Транспортные системы" на производственной площадке в г. Энгельс Саратовской области.

Самара — девятый город, где для повышения ритмичности перевозок в течение двух месяцев в тестовом режиме будет курсировать электробус. Напомним, что в нашем городе уже есть опыт эксплуатации этого вида общественного электротранспорта, относящегося к наиболее экологичным.



"Переход на экологичный общественный транспорт — один из важнейших аспектов развития городов-миллионников. И Самара начинает поступательное движение в этом направлении, — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков. — Тестовый запуск электробуса "Генерал" пройдет по маршруту № 108 — от самарского Губернского рынка до спорткомплекса "Южный". Это более 19 километров. Важно, что производитель электробуса предварительно обучит механиков и водителей, кто будет обслуживать и работать на маршруте".

В новой модели "Генерала" установлено семь аккумуляторов. Тяговая батарея повышенной емкости позволяет увеличить средний пробег до 100 км, без дополнительной подзарядки.

Новую версию электробуса оборудовали умным и многофункциональным (комбинированным) зарядным устройством. Это дает возможность подключаться не только к зарядной станции или к розетке 380 В (в депо), но и к контактной сети электротранспорта. Использование одной из возможных зарядок — динамической (от контактной сети) позволяет не терять время на зарядку батарей, сохранять высокие эксплуатационные скорости, что важно для комфортной поездки. К контактной сети троллейбуса электробус подсоединяется с помощью штанговых токоприемников, подключаемых к специальному оборудованию, установленному на маршруте — кондуктору токоприемников. При этом телескопические штанги поднимаются почти мгновенно: водитель может регулировать подачу тока для зарядки прямо из кабины, с пульта управления.

Таким образом, электробус легко вписывается в уже существующую городскую транспортную инфраструктуру.

"Одни из ключевых компонентов электробусов — тяговый привод, силовая электроника и тяговые аккумуляторы автономного хода — производятся в Санкт-Петербурге. Это большая гордость для отечественного транспортного машиностроения, ведь производство инновационного транспорта говорит о развитии науки и техники в стране в целом", — подчеркивает заместитель директора по развитию колесного транспорта "ПК Транспортные системы" Денис Фролов.

Перед выпуском на маршрут организуют обучение ремонтного персонала и водителей. Первый этап обкатки электробуса будет без пассажиров.

Отметим, что электробус "Генерал" уже успел пройти "тест-драйв" в условиях реальной эксплуатации в Екатеринбурге, Томске, Тольятти, Череповце, Саратове и других российских городах. "Генерала" не испугали даже сильные морозы: на одной зарядке при постоянной работе систем отопления он проходил в среднем до 80 км. На весенних испытаниях в Саратове на одном заряде при малой работе климатических систем электробус смог преодолеть расстояние в 155 км.