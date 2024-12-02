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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самару прибыл электробус "Генерал", который будут тестировать на маршруте до Южного города

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 декабря, в депо МП "Трамвайно-троллейбусное управление" прибыл электробус модели 62181 "Генерал". Электробус изготовлен компанией "ПК "Транспортные системы" на производственной площадке в г. Энгельс Саратовской области.

Фото: "ПК "Транспортные системы"

Самара — девятый город, где для повышения ритмичности перевозок в течение двух месяцев в тестовом режиме будет курсировать электробус. Напомним, что в нашем городе уже есть опыт эксплуатации этого вида общественного электротранспорта, относящегося к наиболее экологичным.

"Переход на экологичный общественный транспорт — один из важнейших аспектов развития городов-миллионников. И Самара начинает поступательное движение в этом направлении, — сказал и. о. главы города Самара Иван Носков. — Тестовый запуск электробуса "Генерал" пройдет по маршруту № 108 — от самарского Губернского рынка до спорткомплекса "Южный". Это более 19 километров. Важно, что производитель электробуса предварительно обучит механиков и водителей, кто будет обслуживать и работать на маршруте".

В новой модели "Генерала" установлено семь аккумуляторов. Тяговая батарея повышенной емкости позволяет увеличить средний пробег до 100 км, без дополнительной подзарядки.

Новую версию электробуса оборудовали умным и многофункциональным (комбинированным) зарядным устройством. Это дает возможность подключаться не только к зарядной станции или к розетке 380 В (в депо), но и к контактной сети электротранспорта. Использование одной из возможных зарядок — динамической (от контактной сети) позволяет не терять время на зарядку батарей, сохранять высокие эксплуатационные скорости, что важно для комфортной поездки. К контактной сети троллейбуса электробус подсоединяется с помощью штанговых токоприемников, подключаемых к специальному оборудованию, установленному на маршруте — кондуктору токоприемников. При этом телескопические штанги поднимаются почти мгновенно: водитель может регулировать подачу тока для зарядки прямо из кабины, с пульта управления.

Таким образом, электробус легко вписывается в уже существующую городскую транспортную инфраструктуру.

"Одни из ключевых компонентов электробусов — тяговый привод, силовая электроника и тяговые аккумуляторы автономного хода — производятся в Санкт-Петербурге. Это большая гордость для отечественного транспортного машиностроения, ведь производство инновационного транспорта говорит о развитии науки и техники в стране в целом", — подчеркивает заместитель директора по развитию колесного транспорта "ПК Транспортные системы" Денис Фролов.

Перед выпуском на маршрут организуют обучение ремонтного персонала и водителей. Первый этап обкатки электробуса будет без пассажиров.

Отметим, что электробус "Генерал" уже успел пройти "тест-драйв" в условиях реальной эксплуатации в Екатеринбурге, Томске, Тольятти, Череповце, Саратове и других российских городах. "Генерала" не испугали даже сильные морозы: на одной зарядке при постоянной работе систем отопления он проходил в среднем до 80 км. На весенних испытаниях в Саратове на одном заряде при малой работе климатических систем электробус смог преодолеть расстояние в 155 км.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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