"Тольяттиазот" провел подготовительный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

"Тольяттиазот" в рамках профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" провел обучающее занятие по основам проектной деятельности и ораторского искусства. Мероприятие с участием более чем 100 школьников объединило представителей образовательных организаций Автозаводского и Комсомольского районов Тольятти, включая микрорайон Поволжский.

Мастер-классы для школьников провели кандидат химических наук, и.о. заведующего кафедрой "Химическая технология" Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Сергей Соков и артист драматического театра "Колесо" Антон Иванов.

Лекция Сокова была посвящена формированию знаний о проекте как виде деятельности, этапах и инструментах при его реализации. Преподаватель рассказал о типичных ошибках и поделился методами, как их можно избежать. Отдельное внимание спикер уделил оформлению презентаций.

Антон Иванов дал рекомендации по подготовке к выступлению на сцене, продемонстрировал вербальные и невербальные средства оратора, показал практические приемы владения аудиторией. В режиме онлайн старшеклассники проработали техники самонастроя, снятия страха и скованности до и во время выступлений.

На мероприятии были озвучены темы для конкурса проектно-исследовательских работ "Решительный шаг в науку". Все они направлены на поиск новых современных и экологичных методов, применяемых в производстве минеральных удобрений.

Так, старшеклассникам предстоит подготовить проекты по теме "Внедрение IOT-решений в производство карбамида", "Возможность применения искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа данных о качестве продукции", "Методы утилизации уходящего углекислого газа" и другие. В рамках проектной деятельности предусмотрено проведение химических опытов и экспериментов, базу для которых и необходимые консультации предоставит ТГУ. Защита презентаций пройдет в марте 2025 года.

"Залог победы в любом соревновании, будь то спортивные состязания или образовательные конкурсы, - это тщательная подготовка. В рамках проекта "Планета ТОАЗиЯ" мы не просто повышаем интерес школьников к изучению естественных наук, но и предоставляем возможность освоить азы инженерно-технических специальностей. Основы проектной деятельности и мастерство публичных выступлений пригодятся участникам проекта как в дальнейшей учебной деятельности, так и во взрослой жизни. Полученные знания и навыки станут для старшеклассников мощным заделом при поступлении в ссузы и вузы, в том числе по разработанным стипендиальным программам ТОАЗа", - отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.