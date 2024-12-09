В регионе учредят медаль "Герой Самарской области"

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил учредить награду "Герой Самарской области". Это стало известно в понедельник, 9 декабря, на заседании регионального правительства.

"Я принял решение о том, что мы учреждаем новую государственную награду Самарской области. "Герой Самарской области" — золотая медаль будет вручаться по статуту, который сейчас подготовит администрация губернатора, тем, кого люди считают настоящими героями своей страны, героями нашего региона, в частности", — сообщил губернатор.

Вячеслав Федорищев попросил подготовить все необходимые документы до 20 декабря — в этот день пройдет первый форум Героев Самарской области.