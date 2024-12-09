В регионе учредят медаль "Герой Самарской области"

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил учредить награду "Герой Самарской области". Это стало известно в понедельник, 9 декабря, на заседании регионального правительства.
"Я принял решение о том, что мы учреждаем новую государственную награду Самарской области. "Герой Самарской области" — золотая медаль будет вручаться по статуту, который сейчас подготовит администрация губернатора, тем, кого люди считают настоящими героями своей страны, героями нашего региона, в частности", — сообщил губернатор.
Вячеслав Федорищев попросил подготовить все необходимые документы до 20 декабря — в этот день пройдет первый форум Героев Самарской области.
Последние комментарии
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!