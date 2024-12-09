В районе станции метро "Гагаринская" построят новую школу

Мэрия Самары утвердила проект планировки территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда. Компания "Трансгруз" возводит там новый ЖК "Развитие". Но судя по представленной документации, планируется размещение и социальных учреждений.
В частности, планируется строительство образовательного комплекса на ул. Третий проезд. Он будет включать в себя начальную школу на 150 мест и дошкольное отделение на 80 мест.
Также в проекте указано, что планируется обустроить встроенное медицинское учреждение — детскую поликлинику и два кабинета врачей общей практики.
Квартал находится неподалеку от станции метро "Гагаринская". "Трансгруз" получил его по договору о развитии застроенных территорий. Компания расселила аварийные дома. Взамен она получила возможность построить новое жилье. Работы идут полным ходом. В высокой стадии готовности находится первая очередь. Стартовали работы по возведению второй. Высота домов в ЖК составляет 16-21 этаж.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения