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Дмитрия Азарова исключили из состава высшего совета "Единой России"

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 декабря, на XXII съезде партии "Единая Россия" было принято решение об исключении экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова из состава высшего совета партии. Соответствующая информация опубликована на сайте "Единой России".

Напомним, 31 мая Дмитрий Азаров, возглавлявший регион с сентября 2017 г., объявил об отставке.

19 ноября на конференции реготделения партии "Единая Россиия" экс-губернатор был выведен из его состава.

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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