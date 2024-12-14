В субботу, 14 декабря, на XXII съезде партии "Единая Россия" было принято решение об исключении экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова из состава высшего совета партии. Соответствующая информация опубликована на сайте "Единой России".
Дмитрия Азарова исключили из состава высшего совета "Единой России"
МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!