Дмитрия Азарова исключили из состава высшего совета "Единой России"

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В субботу, 14 декабря, на XXII съезде партии "Единая Россия" было принято решение об исключении экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова из состава высшего совета партии. Соответствующая информация опубликована на сайте "Единой России".