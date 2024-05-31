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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров покинул должность губернатора Самарской области

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке.

Фото: скриншот с видео https://vk.com/azarovlife

"Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное мне доверие и внимание к региону — даже в реализации самых смелых проектов! Спасибо вам, дорогие земляки, за все, что мы сделали вместе! Обещаю — продолжу и впредь делать все для развития и процветания нашей родной земли", — написал на своей странице в соцсетях Азаров.

"Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. Почти семь лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской областью. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое. Построены сотни социальных объектов: детские сады, школы, больницы, дома культуры, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. А еще — скверы, парки, набережные в каждом городе на Волге. Активно занимались мы развитием транспортной и инженерной инфраструктуры. Сегодня и самый главный объект — Волжский мост с трассой "Обход Тольятти" — уже готов к открытию движения.

Объединившись, мы преодолели вызовы пандемии и экономических санкций. Наши экономика, промышленность стали сильнее. Десятки тысяч новых рабочих мест укрепили благосостояние жителей региона. С первых дней СВО мы сплотились, чтобы помогать нашим героям-защитникам и их семьям. Стали вновь работать под лозунгом "Все для фронта, все для Победы".

Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу.

Спасибо вам, дорогие земляки, за все, что мы сделали вместе! Обещаю: продолжу и впредь делать все для развития и процветания нашей родной земли", - резюмировал экс-губернатор Самарской области.

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