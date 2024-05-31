Возглавлял регион 7 лет: что Дмитрий Азаров сделал для Самарской области

Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области, проработав в должности 7 лет. Чем он запомнится жителям региона? Публикуем обзор главных вех правления Дмитрия Игоревича.

Успешно отыграли ЧМ-2018

Дмитрий Азаров возглавил регион в сентябре 2017 года, сменив на посту губернатора Николая Меркушкина. В это время Самара готовилась принять игры чемпионата мира по футболу 2018 года, и была проблема со сроками строительства главного объекта — стадиона "Самара Арена".

Подрядчик отставал от графика, и Дмитрию Азарову предстояло организовать работу по сокращению этого отставания. Задачу губернатор выполнил. В апреле 2018 года стадион ввели в эксплуатацию. Остальную инфраструктуру, включая строительство новых дорог и развязок на Московском шоссе, гостиниц и благоустройство также сделали в срок.

Летом 2018 года Самара приняла игроков и гостей мундиаля. На "Самара Арене" прошло 6 матчей, в которых боролись команды России, Англии, Бразилии, Колумбии, Сербии, Дании, Австралии, Мексики, Уругвая, Сенегала, Швеции. Город посетили сотни тысяч болельщиков, и многие остались довольны.

Губернатор мостов

За время работы Дмитрия Азарова на посту губернатора в Самарской области построили несколько мостов и путепроводов. Объяснялось это необходимостью модернизации транспортной инфраструктуры, дабы избавить автомобилистов от пробок и обеспечить доступность различных локаций, в том числе новых микрорайонов.

В частности, была достроена первая очередь Фрунзенского моста. Она соединила центр города с Куйбышевским районом. Также возвели вторую очередь объекта, которая включает в себя две развязки в разных уровнях и путепровод через железнодорожные пути. Дорогу вывели к границе Самары и соединили с федеральными трассами.

Важным проектом стало и строительство еще одного моста через реку Сок — параллельно существующему. Это позволило облегчить выезд из Самары и ликвидировать пробки.

Еще один проблемный участок в областной столице удалось разгрузить за счет строительства путепровода. Речь идет о развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Осталось только построить новый участок улицы XXII Партсъезда — от Солнечной до Московского шоссе, чтобы она заработала в полную силу. За этот объект отвечают уже городские власти. Работы планируют завершить к концу года.

На финальной стадии находится строительство дороги "Обход Тольятти", включая три транспортные развязки и мост через Волгу в районе Климовки. Это самый крупный проект в стране, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Его инициировала Самарская область при прямой поддержке президента РФ Владимира Путина.

Объект станет частью международного транспортного маршрута в Западный Китай. Судя по результатам последней инспекции Дмитрия Азарова, работы идут с опережением графика, что позволит запустить движение автомобилей в ближайшие месяцы.

Также ведется строительство первого этапа долгожданной магистрали Центральной, который будет включать в себя несколько развязок. Достроить объект планируют в 2025 году.

В центре Самары делают новую станцию метро "Театральную". Подрядчики запустили щит для прокладки тоннелей.

Социальная политика

Большое внимание команда губернатора уделяла и социальным вопросам. Вернули выплаты ветеранам труда. Также ввели новые социальные пособия. В частности, по 10 тыс. руб. С 2021 года платят выпускникам, которые поступают в местные ссузы и вузы. Также регион перечисляет подъемные тем, кто переезжает работать в Самарскую область из другого региона.

Непростыми были времена пандемии коронавируса как для жителей, так и для больниц, органов власти, бизнеса и экономики региона. Медиков, которые лечили больных ковидом, обеспечили достойными доплатами за счет средств федерального и регионального бюджетов. Представители бизнес-сообщества получили налоговые послабления и помощь со стороны областного правительства. Активно проводилась вакцинация от коронавируса, чтобы у населения выработался коллективный иммунитет. В итоге удалось добиться снижения заболеваемости и стабилизации экономических процессов.

Сейчас правительство Самарской области оказывает поддержку бойцам СВО и их родным. Регион первым в стране начал разрабатывать социальные паспорта для семей военнослужащих. В них фиксируют проблемы, в решении которых необходима помощь. На основании этого выстраивается индивидуальная траектория работы органов власти по конкретному человеку.

Дмитрий Азаров регулярно посещал зону СВО, встречался с бойцами и вместе с командой организовывал оказание необходимой помощи, доставку гуманитарных грузов и дополнительной экипировки. Для семей военных ввели дополнительные льготы. Также участники СВО могут бесплатно получить землю в регионе.

Межвузовский кампус

В 2023 г. получил конкретные очертания проект межвузовского кампуса IT-направления, который планируется построить около стадиона "Самара Арена". Концессионное соглашение между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ) было подписано на Питерском международном экономическом форуме 16 июня 2023 года.

Была разработана и утверждена архитектурная концепция кампуса, согласно которой на территории в 143 тыс. кв. м появятся учебно-образовательные корпуса, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны, общественные пространства и многое другое.

Планируется, что жить, учиться и работать здесь смогут не менее чем 5 тыс. студентов, аспирантов и педагогов. Стоимость создания кампуса оценивается в 39,9 млрд рублей.

Крупные инвестпроекты

В регионе за время губернаторства Дмитрия Азарова реализован целый ряд масштабных инвестиционных проектов. Только в прошлом году заработали два крупнейших завода, лидера своих отраслей в стране — Тольяттинский комбинат пищевых продуктов и завод по производству беспилотных авиационных систем компании "Транспорт будущего". Объем инвестиций в первые их очереди — 15 и 3 млрд руб., соответственно.

Общий же объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Тольятти", индустриальных и логистических парков, территорий опережающего развития, технопарков с 2018 г. составил более 100 млрд рублей.

В последние годы регион стал крупным логистическим хабом — здесь открыты и строятся логистические центры маркетплейсов OZON, Wildberries, "Яндекс Маркета", Почты России, Магнитогорского металлургического комбината, крупнейших торговых сетей.

Активно применяется механизм государственно-частного партнерства — только в 2018–2022 гг. было реализовано и начато 69 проектов на сумму более 177 млрд рублей.

Кто теперь возглавит регион

Фото: kremlin.ru

Теперь продолжить работу предстоит новому губернатору. 31 мая президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область Вячеславу Федорищеву. Он имеет опыт работы в правительстве РФ — работал в Министерстве экономического развития. В последние годы трудился на посту главы правительства Тульской области.

Работать Вячеслав Федорищев сейчас пока будет с приставкой врио. Выборы нового губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.