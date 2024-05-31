Возглавлял регион 7 лет: что Дмитрий Азаров сделал для Самарской области

Дмитрий Азаров покинул пост губернатора Самарской области, проработав в должности 7 лет. Чем он запомнится жителям региона? Публикуем обзор главных вех правления Дмитрия Игоревича.
Успешно отыграли ЧМ-2018
Дмитрий Азаров возглавил регион в сентябре 2017 года, сменив на посту губернатора Николая Меркушкина. В это время Самара готовилась принять игры чемпионата мира по футболу 2018 года, и была проблема со сроками строительства главного объекта — стадиона "Самара Арена".
Подрядчик отставал от графика, и Дмитрию Азарову предстояло организовать работу по сокращению этого отставания. Задачу губернатор выполнил. В апреле 2018 года стадион ввели в эксплуатацию. Остальную инфраструктуру, включая строительство новых дорог и развязок на Московском шоссе, гостиниц и благоустройство также сделали в срок.
Летом 2018 года Самара приняла игроков и гостей мундиаля. На "Самара Арене" прошло 6 матчей, в которых боролись команды России, Англии, Бразилии, Колумбии, Сербии, Дании, Австралии, Мексики, Уругвая, Сенегала, Швеции. Город посетили сотни тысяч болельщиков, и многие остались довольны.
Губернатор мостов
За время работы Дмитрия Азарова на посту губернатора в Самарской области построили несколько мостов и путепроводов. Объяснялось это необходимостью модернизации транспортной инфраструктуры, дабы избавить автомобилистов от пробок и обеспечить доступность различных локаций, в том числе новых микрорайонов.
В частности, была достроена первая очередь Фрунзенского моста. Она соединила центр города с Куйбышевским районом. Также возвели вторую очередь объекта, которая включает в себя две развязки в разных уровнях и путепровод через железнодорожные пути. Дорогу вывели к границе Самары и соединили с федеральными трассами.
Важным проектом стало и строительство еще одного моста через реку Сок — параллельно существующему. Это позволило облегчить выезд из Самары и ликвидировать пробки.
Еще один проблемный участок в областной столице удалось разгрузить за счет строительства путепровода. Речь идет о развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Осталось только построить новый участок улицы XXII Партсъезда — от Солнечной до Московского шоссе, чтобы она заработала в полную силу. За этот объект отвечают уже городские власти. Работы планируют завершить к концу года.
На финальной стадии находится строительство дороги "Обход Тольятти", включая три транспортные развязки и мост через Волгу в районе Климовки. Это самый крупный проект в стране, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Его инициировала Самарская область при прямой поддержке президента РФ Владимира Путина.
Объект станет частью международного транспортного маршрута в Западный Китай. Судя по результатам последней инспекции Дмитрия Азарова, работы идут с опережением графика, что позволит запустить движение автомобилей в ближайшие месяцы.
Также ведется строительство первого этапа долгожданной магистрали Центральной, который будет включать в себя несколько развязок. Достроить объект планируют в 2025 году.
В центре Самары делают новую станцию метро "Театральную". Подрядчики запустили щит для прокладки тоннелей.
Социальная политика
Большое внимание команда губернатора уделяла и социальным вопросам. Вернули выплаты ветеранам труда. Также ввели новые социальные пособия. В частности, по 10 тыс. руб. С 2021 года платят выпускникам, которые поступают в местные ссузы и вузы. Также регион перечисляет подъемные тем, кто переезжает работать в Самарскую область из другого региона.
Непростыми были времена пандемии коронавируса как для жителей, так и для больниц, органов власти, бизнеса и экономики региона. Медиков, которые лечили больных ковидом, обеспечили достойными доплатами за счет средств федерального и регионального бюджетов. Представители бизнес-сообщества получили налоговые послабления и помощь со стороны областного правительства. Активно проводилась вакцинация от коронавируса, чтобы у населения выработался коллективный иммунитет. В итоге удалось добиться снижения заболеваемости и стабилизации экономических процессов.
Сейчас правительство Самарской области оказывает поддержку бойцам СВО и их родным. Регион первым в стране начал разрабатывать социальные паспорта для семей военнослужащих. В них фиксируют проблемы, в решении которых необходима помощь. На основании этого выстраивается индивидуальная траектория работы органов власти по конкретному человеку.
Дмитрий Азаров регулярно посещал зону СВО, встречался с бойцами и вместе с командой организовывал оказание необходимой помощи, доставку гуманитарных грузов и дополнительной экипировки. Для семей военных ввели дополнительные льготы. Также участники СВО могут бесплатно получить землю в регионе.
Межвузовский кампус
В 2023 г. получил конкретные очертания проект межвузовского кампуса IT-направления, который планируется построить около стадиона "Самара Арена". Концессионное соглашение между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ) было подписано на Питерском международном экономическом форуме 16 июня 2023 года.
Была разработана и утверждена архитектурная концепция кампуса, согласно которой на территории в 143 тыс. кв. м появятся учебно-образовательные корпуса, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны, общественные пространства и многое другое.
Планируется, что жить, учиться и работать здесь смогут не менее чем 5 тыс. студентов, аспирантов и педагогов. Стоимость создания кампуса оценивается в 39,9 млрд рублей.
Крупные инвестпроекты
В регионе за время губернаторства Дмитрия Азарова реализован целый ряд масштабных инвестиционных проектов. Только в прошлом году заработали два крупнейших завода, лидера своих отраслей в стране — Тольяттинский комбинат пищевых продуктов и завод по производству беспилотных авиационных систем компании "Транспорт будущего". Объем инвестиций в первые их очереди — 15 и 3 млрд руб., соответственно.
Общий же объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Тольятти", индустриальных и логистических парков, территорий опережающего развития, технопарков с 2018 г. составил более 100 млрд рублей.
В последние годы регион стал крупным логистическим хабом — здесь открыты и строятся логистические центры маркетплейсов OZON, Wildberries, "Яндекс Маркета", Почты России, Магнитогорского металлургического комбината, крупнейших торговых сетей.
Активно применяется механизм государственно-частного партнерства — только в 2018–2022 гг. было реализовано и начато 69 проектов на сумму более 177 млрд рублей.
Кто теперь возглавит регион
Теперь продолжить работу предстоит новому губернатору. 31 мая президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область Вячеславу Федорищеву. Он имеет опыт работы в правительстве РФ — работал в Министерстве экономического развития. В последние годы трудился на посту главы правительства Тульской области.
Работать Вячеслав Федорищев сейчас пока будет с приставкой врио. Выборы нового губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...