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Участникам СВО предложили выделять земельные участки независимо от места регистрации

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предложили упростить порядок постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции, имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию в среду, 22 мая.

В проекте закона, находящегося на рассмотрении в губдуме, уточняется, что те льготники, которые планируют самостоятельно найти и сформировать земельный участок, могут реализовать свое право независимо от места регистрации на территории Самарской области, а при отсутствии такой регистрации — по месту пребывания участника СВО на территории региона.

В законопроекте также уточняется, что обязательным условием реализации права на землю для членов семьи участника СВО является постоянное проживание на территории области.

Решено также уточнить перечень документов, которым можно подтвердить статус участника СВО.

В законопроекте указывается, что при оформлении льготы необходимо представить такие документы, как контракт о пребывании в добровольческом формировании, выписку из приказа командира воинской части, удостоверение ветерана боевых действий и т. п. В случае отсутствия данных документов достаточно будет предъявить один документ, выданный военным комиссариатом, командиром воинской части, командующим войсками или Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Управлением Росгвардии по Самарской области).

Напомним, что в качестве дополнительных мер социальной поддержки для военнослужащих — участников СВО и членов их семей в Самарской области был принят закон "О порядке постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности", в котором регламентирован порядок, перечень документов, необходимых для постановки на учет участников СВО, закреплена процедура выбора земельных участков.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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