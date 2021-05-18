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Общество

В Самаре открыли новый мост через реку Сок

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 мая, в Самаре пустили автомобильное движение по новому мосту через реку Сок. Об этом сообщил во время оглашения ежегодного послания к депутатам губдумы и жителям области губернатор Дмитрий Азаров.

Он также напомнил, что сегодня в регионе ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные артерии региона - Волгу, Самару и Сок. По словам Дмитрия Азарова, все работы ведутся с опережением графика.

"Только сегодня открылся новый мостовой переход через реку Сок, строительство которого мы начали чуть менее двух лет назад и идем с опережением графика на полтора года", - прокомментировал губернатор.

Также он перечислил реконструированные и капитально отремонтированные мосты в сельских районах области. Это 16 объектов: по два в Богатовском, Красноармейском, Кинельском, Кинель-Черкасском районах, по одному в Пестравском, Сергиевском, Красноярском, Шигонском, Сызранском, Клявлинском, Волжском и Ставропольском районах.

"В нынешнем году мы продолжим эту работу", - подчеркнул губернатор.

Говоря о развитии транспортно-дорожной инфраструктуры, Дмитрий Азаров отметил, что регион стал лидером в стране по темпам и масштабу дорожного строительства. Так, за последние три года в Самарской области было построено и отремонтировано более 1200 километров автодорог регионального и местного значения.

Он обратил внимание, что все это сделано уже после чемпионата мира по футболу. Глава региона также напомнил, что 10 лет назад получение Самарой на ремонт дорог субсидии в 320 млн руб. считалось настоящим прорывом. В 2021 г. же муниципалитеты области получат на ремонт и содержание дорог 5,3 млрд руб. (возможно, эта цифра еще будет увеличиваться), в том числе Самара - 2,2 млрд рублей.

"Коллеги, только содержите в порядке дороги, по-хозяйски распорядитесь этими средствами, - обратился он к руководителям муниципалитетов. - Такой поддержки не было никогда, а жалоб по-прежнему на муниципальные дороги много. Напоминаю главам городов и районов: это ваша ответственность. Работайте профессионально, ответственно и качественно".

Дмитрий Азаров отметил, что темпов дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион снижать не намерен: в планах только на этот год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - обновить не менее 305 км дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 - в Тольятти, продолжится ремонт мостов в сельских районах. При этом на ремонт дорог с подрядчиками заключаются контракты "жизненного цикла", когда подрядчики не только обновляют дорогу, но и потом в течение нескольких лет ее содержат.

"Доля таких контрактов при реализации нацпроекта должна быть увеличена, как и сроки содержания дорог", - поставил задачу губернатор министру транспорта Ивану Пивкину.

Приводить в порядок планируется не только центральные улицы, но и внутриквартальные проезды, дороги во дворах: в 2021 году городам и районам области запланированы субсидии в размере 1 млрд руб. на эти цели.

"При этом жду от муниципалитетов предложений по решению проблемы паркингов и стоянок, которая по крупнейшим муниципалитетам становится уже колоссальной", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание уделяется обновлению парка общественного транспорта. На городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 г. закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, а в 2020 г. передано 50 новых автобусов на экологически чистом газомоторном топливе городу Тольятти. В Самаре в прошлом году впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.

"Вместе с тем все еще приходится слышать немало нареканий на работу общественного транспорта. Здесь, конечно, правительству нужно подключаться, муниципалитеты по ряду территорий, к сожалению, не справляются с задачей. Иван Иванович Пивкин, вы прекрасно знаете о том, что основу транспортных систем современных агломераций составляет железнодорожный транспорт. Для Самарско-Тольяттинской агломерации это было бы крайне важно, был бы транспортный хребет. Мы уже вошли с этим проектом в инвестпрограмму РЖД, но дело стоит из-за отсутствия средств на проектирование: пандемия прошлого года коснулась и крупнейшей железнодорожной компании в стране", - сообщил губернатор.

Он поручил совместно с Куйбышевской железной дорогой найти механизм финансирования и приступить к проектированию.

"Уверен, что вместе с Российскими железными дорогами, с правительством РФ (а мы этот проект заявили во фронтальную стратегию развития страны) найдем средства на реализацию. Попрошу здесь все предложения по финансированию представить до 1 сентября текущего года", - заявил губернатор.

Также глава региона поручил до 1 июля представить согласованную с муниципалитетами комплексную транспортную схему агломерации с единой диспетчеризацией перевозок, прозрачным тарифом внутри агломерации.

"Хотел бы еще раз сказать главам городов - мы готовы помогать вам с обновлением подвижного состава, с развитием транспортной инфраструктуры, делаем это. Но обеспечение должного контроля за графиком движения транспорта, за его доступностью для граждан - это ваша прямая обязанность", - резюмировал губернатор.

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