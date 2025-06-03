Население Самарской области назвали демографически старым

За 2024 г. общая численность населения Самарской области уменьшилась на 14 841 человека и на 1 января 2025 г. составила 3,12 млн человек. При этом численность городских жителей преобладает над сельскими: 2,48 млн против 644,4 тыс. человек. Такие данные власти приводят в региональной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2025–2030 годы.

"Население Самарской области является демографически старым. Доля жителей старше 60 лет увеличивалась за прошедшие годы и составила в 2024 году 25,7%", — говорится в документе.

Фото: правительство Самарской области

При этом в статистике трудоспособным возрастом для мужчин считается период с 16 до 62 лет, для женщин — с 16 до 57 лет. По данным властей, в 2024 г. количество жителей этой категории увеличилось на 23,5 тыс. и составило 1,79 млн человек. Число самарцев старше трудоспособного возраста выросло на 30,5 тыс. и составило 791,2 тыс. человек.

Совсем иная ситуация с детским населением (0 — 17 лет). В 2024 г. оно составило

601,9 тыс. человек, что на 5,7 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году. Доля детей от общей численности населения уменьшилась до 19,2%.