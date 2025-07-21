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Футбол Спорт

Бывший голкипер "Крыльев" Иван Ломаев продолжит карьеру в Греции

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев продолжит карьеру в Греции, сообщил журналист Иван Карпов.

По данным Карпова, Ломаев согласовал двухлетний контракт с дебютантом Суперлиги — АЕЛ из Ларисы с зарплатой 15 тыс. евро в месяц и отступными в 500 тысяч.

"Лариса — частный клуб, принадлежащий местному известному стоматологу Нтавеличу. В свое время они выигрывали Суперлигу (1) и Кубок Греции (2), — уточняет Карпов. — В прошлом сезоне АЕЛ проиграл всего один матч во всех турнирах — Пансерраикосу в Кубке страны (0:1). В греческой ФНЛ команда одержала 20 побед и 6 раз сыграла вничью. У Ларисы один из самых больших стадионов в Греции (вмещает до 33 тыс.) и очень крупная фанбаза".

Напомним, самарский клуб Иван Ломаев покинул в конце июня. За пять лет в команде Ломаев провел 114 матчей во всех турнирах, отразил пять пенальти.

В сезоне 2024/25 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл "на ноль". 

В составе "Крыльев" получил звание "Мастер спорта России". 

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