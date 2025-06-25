Голкипер Иван Ломаев покидает "Крылья Советов"

Голкипер Иван Ломаев покидает ФК "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.
За пять лет в команде Ломаев провел 114 матчей во всех турнирах, отразил пять пенальти.
В сезоне 2024/25 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл "на ноль".
В составе "Крыльев" получил звание "Мастер спорта России".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.