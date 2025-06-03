Пьяная автомобилистка из Самарской области покусала полицейского

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В Жигулевский городской суд направили уголовное дело 34-летней женщины, обвиняемой в нападении на представителя власти и публичном оскорблении его. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.