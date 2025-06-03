Пьяная автомобилистка из Самарской области покусала полицейского

В Жигулевский городской суд направили уголовное дело 34-летней женщины, обвиняемой в нападении на представителя власти и публичном оскорблении его. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, 7 апреля 2025 г. пьяная обвиняемая на Daewoo Matiz подвозила приятельниц. Странно двигавшуюся машину на ул. Мира заметили и остановили сотрудники ДПС. Автомобилистка с трудом смогла выйти. Она оскорбляла задержавшего ее полицейского, укусила его за руку и попыталась пнуть. Автоинспекторам пришлось надеть наручники на нарушительницу.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы