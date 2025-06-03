Михаил Шейфер продолжит работать в Самарской областной психиатрической больнице

Бывший главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер продолжит работать в учреждении. С 26 мая он назначен заведующим отделением амбулаторной экспертизы по гражданским делам - врачом судебно-психиатрического эксперта.

Такую информацию представили редакции Волга Ньюс в региональном минздраве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Михаила Шейфера, возглавлявшего психиатрическую больницу с 2001 г., в должности главврача сменил Сергей Царев.

В минздраве также пояснили, что Шейфер с 2023 г. исполнял обязанности главврача, занимая должность заведующего организационно-методическим консультативным отделом.