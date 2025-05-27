Михаил Шейфер, 24 года руководивший Самарской областной психбольницей, покинул пост

В Самарской областной клинической психиатрической больнице новый главный врач. Михаила Шейфера, возглавлявшего медучреждение с 2001 г., в этой должности сменил Сергей Царев.

Как сообщается в группе больницы в Вконктакте, Сергей Царев был представлен коллективу больницы 13 мая.

Сергей Царев — кандидат медицинских наук, доцент кафедры Организации здравоохранения и общественного здоровья Самарского государственного медицинского университета, имеет более 70 научных публикаций. До назначения на должность руководителя ГБУЗ "СОКПБ" в течение шести лет был главным врачом ГБУЗ СО "Чапаевский наркологический диспансер", с 2013 года являлся заведующим организационно-методического отделения, врачом-психиатром-наркологом ГБУЗ "Самарский областной клинический наркологический диспансер".

