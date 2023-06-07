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Переселенцы в Самарскую область из других регионов получат 200 тыс. рублей

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выплатит по 200 тыс. руб. переселенцам из других субъектов РФ, прибывшим для трудоустройства в регион.

Согласно приказу ведомства, претендующий на выплату гражданин должен быть в возрасте от 18 до 35 лет и проживать на территории Самарской области не более года. Рабочее место гражданина должно находиться в Самарской области. У одного местного работодателя заявитель обязан отработать непрерывно в течение девяти месяцев на момент подачи заявления о выплате.

Социальная выплата предоставляется подведомственным министерству центром занятости за счет средств областного бюджета.

Гид потребителя

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

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ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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