Переселенцы в Самарскую область из других регионов получат 200 тыс. рублей

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выплатит по 200 тыс. руб. переселенцам из других субъектов РФ, прибывшим для трудоустройства в регион.
Согласно приказу ведомства, претендующий на выплату гражданин должен быть в возрасте от 18 до 35 лет и проживать на территории Самарской области не более года. Рабочее место гражданина должно находиться в Самарской области. У одного местного работодателя заявитель обязан отработать непрерывно в течение девяти месяцев на момент подачи заявления о выплате.
Социальная выплата предоставляется подведомственным министерству центром занятости за счет средств областного бюджета.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!