Переселенцы в Самарскую область из других регионов получат 200 тыс. рублей

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выплатит по 200 тыс. руб. переселенцам из других субъектов РФ, прибывшим для трудоустройства в регион.

Согласно приказу ведомства, претендующий на выплату гражданин должен быть в возрасте от 18 до 35 лет и проживать на территории Самарской области не более года. Рабочее место гражданина должно находиться в Самарской области. У одного местного работодателя заявитель обязан отработать непрерывно в течение девяти месяцев на момент подачи заявления о выплате.

Социальная выплата предоставляется подведомственным министерству центром занятости за счет средств областного бюджета.