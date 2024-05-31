Выборы губернатора Самарской области состоятся 8 сентября

Выборы нового губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.
"В соответствии с федеральным законом, выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года", - сказала Памфилова.
Напомним, в пятницу, 31 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора.
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