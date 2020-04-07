С мая в Самарской области вернут выплаты ветеранам труда

С 1 мая в Самарской области всем ветеранам труда вернут единые денежные выплаты, которые они получали по состоянию на 1 марта 2017 года. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Таких заслуженных людей в регионе почти 90 тысяч. Средства на выплаты будут направлены из президентского гранта в 1,46 млрд руб., который регион получил за успехи в социально-экономическом развитии.

также эти средства будут направлены на полное решение проблемы обеспеченности тружеников тыла жильем.

"У нас в Самарской области до сих пор не обеспечены жильем 325 тружеников тыла. Есть госпрограмма, она работает, но по ней в этом году предусмотрена покупка только 121-й квартиры, а полное решение проблемы намечено на 2022 год. Но этот год особенный, год 75-летия Великой Победы, поэтому принимаю решение обеспечить всех нуждающихся тружеников тыла жильем уже в текущем 2020-м году", - заявил губернатор.

Напомним, ранее губернатор призвал общественность определить на какие цели направить президентский грант. Окончательный выбор планировалось сделать в ходе общественного голосования 22 апреля. Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой голосование перенесено.

"Но на мой взгляд, "отдать долги" старшему поколению особенно важно именно сейчас, в канун 75-летия великой Победы. Поэтому я принял решение", - пояснил глава региона.

В 2017 г. были отменены ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам, чья пенсия не превышала 19,5 тыс. рублей. На тот момент выплата составлял 658 рублей.