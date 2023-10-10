Появились эскизы проекта межвузовского кампуса в Самаре

Во вторник, 10 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба Самарской области по реализации проекта международного межвузовского кампуса. На заседании представили эскизы того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки кампуса. Также во время обсуждения участники определили дальнейший ход работы по проекту.

Регион получил право реализации проекта кампуса благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента РФ Владимира Путина.

"Сегодняшнее обсуждение крайне важно, потому что кампус - фактически главный якорь, драйвер развития этой территории. Надеюсь, что вы дадите нам такой импульс, которому мы в дальнейшем будем следовать", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к разработчикам проекта.

Кампус будет располагаться на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена". Врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина в докладе обозначила этапы работы над проектом. Так, уже сформирована дорожная карта проекта, 16 июня 2023 г. на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с концессионером - ООО "ПроКампус №1" (входит в ГК "ПроШкола", ВЭБ.РФ), зафиксированы параметры объекта: общая площадь не менее 143384 кв. м, не менее 5 тыс. мест для размещения. Срок реализации проекта - 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.

Генеральный директор управляющей организации ООО "ПроКампус №1" - ООО "ПроШкола" Алиса Денисова сообщила, что определен генеральный проектировщик строительства кампуса в Самаре. По результатам конкурентных процедур контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по ведению авторского надзора заключен с ООО "Архитектурное бюро "Студия 44".

"Студия 44" хорошо известна в РФ и за ее пределами. Эта команда многократно побеждала на всероссийских и международных конкурсах. Архитекторы обладают профильным для этого проекта опытом, - пояснила Алиса Денисова. - Так, коллеги под Петергофом создали кампус Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Также из значимых объектов - проектирование территории образовательного центра "Сириуса". У компании есть опыт работы как по отдельным проектам, так и масштабного мастер-планирования целых образовательных комплексов. Мы опираемся на компетентную команду проектировщиков".

Согласно графику проектирования объектов кампуса, на первом этапе работа ведется над жилыми объектами, на втором этапе проектируются научно-образовательные корпуса. Сроки получения положительных заключений Главгосэкспертизы, соответственно, - август и ноябрь 2024 года.

Как отметила Наталья Катина, продолжается работа по определению площадей, которые требуются в рамках кампуса для вузов. Свои заявки уже подали Самарский университет, СамГМУ, ПГУТИ, СамГТУ, СамГУПС. Дополнительно предусмотрены площади для НОЦ "Инженерия будущего" и технопарка "Жигулевская долина", а также партнеров проекта.

Во время заседания каждый из ректоров высказал свои пожелания относительно потребностей вуза в площадях для лабораторий и общежитиях. Основной вопрос, который обсудили на совещании, касался выбора архитектурной концепции кампуса. Главный архитектор проекта ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" Антон Яр-Скрябин представил два варианта. Первый вариант расположения объектов подразумевает соседство жилого и образовательного секторов фактически в одном большом комплексе, на едином стилобате. Кроме того, проект предусматривает отдельное размещение технопарка и зеленой зоны. Второй вариант предполагает разделение учебно-лабораторных блоков и жилых корпусов и также предусматривает зеленую зону.

Участники заседания обсудили плюсы и минусы каждого варианта. Свое мнение высказали ректоры. Как отметил ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева Владимир Богатырев, приоритетен вариант отдельного размещения образовательного и жилого кластеров. Однако необходимо дополнить образовательный корпус большой входной зоной и выставочным пространством, чтобы можно было принимать большие делегации гостей на выставки, форумы, конгрессы. Еще одно пожелание - все строения по возможности соединить переходами, чтобы студентам и работникам кампуса можно было перемещаться по блокам, не выходя на улицу. Кроме того, он заметил, что вуз планирует разместить в научных лабораториях тяжелое оборудование, поэтому помещения под них предлагает отвести на первом этаже. Также для этого стоит предусмотреть усиленный фундамент здания.

Ректор ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ Александр Колсанов также высказался за отдельное размещение жилых корпусов и образовательного модуля. По мнению ректора, такой вариант более комфортен. Также Александр Колсанов рассказал о планах использования медуниверситетом площадки кампуса. Учитывая размер площадей, запрошенных университетом, сюда планируют перевести целиком блок производства бионических протезов. Он не требует сверхтяжелого оборудования, к тому же в задачи проекта кампуса в целом входит не только обеспечение обучения и проживания студентов, но и привлечение индустриальных партнеров, выпуск инновационной продукции. Вторая концепция размещения объектов предусматривает и возможности для дальнейшего масштабирования, строительства новых лабораторных корпусов. Кроме того, Александр Колсанов отметил, что медицинский вуз планирует очень серьезно расширять производственную базу и рассмотрит предложения об организации промышленных площадок в доступности от будущего кампуса.

Дмитрий Быков, ректор Самарского государственного технического университета, сообщил, что силами специалистов вуза была подготовлена еще одна концепция размещения объектов кампуса. По поручению губернатора ее также представят на ознакомление специалистам архитектурного бюро. А ректор Самарского государственного университета телекоммуникаций и информатики Вадим Ружников отметил, что в концепции нужно учесть большее количество парковочных мест.

На совещании было отмечено: по планам, научно-образовательная часть кампуса будет работать в круглосуточном режиме. Участники обсудили возможность расположить на близлежащей территории индустриальный парк. Дмитрий Азаров поручил проработать эту идею и подробнее доложить о вариантах через месяц.

В целом, все ректоры отметили архитектурную новизну варианта размещения всего кампуса в едином здании, однако выступили за разделение учебного и жилого пространств.

Свою позицию высказал и председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН, президент Самарского университета Виктор Сойфер. Он поддержал идею разделения жилой части кампуса и той, где люди работают, учатся, проводят эксперименты, общаются.

"Чувствовать себя все время в образовательном, научном процессе - это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны - длительно находиться в одном замкнутом помещении для человека психологически тяжело, не хватает ощущения свободы, которая необходима ему в том числе и для творчества", - пояснил он свою точку зрения. Нужно комфортное пространство и для отдыха, для того, чтобы интересно провести свободное время. Это важно для молодежи, считает он.

"То, чему мы там будем людей учить, какие там они будут проводить опыты, что там будет происходить в целом - эта часть влияет на композицию всего кампуса. Выведение жилой зоны из общей структуры кампуса несколько облегчает задачу", - подчеркнул Виктор Сойфер.

"Нужно внимательно смотреть мастер-план. Кампус - не сам по себе, это городское пространство и, более того, центр Самарско-Тольяттинской агломерации. По большому счету, мы создаем вектор развития этой большой, самой перспективной сегодня территории, давайте исходить из этого. Именно это мы должны учитывать при разработке всех проектов. Кампус - главный магнит этой территории. Самый ключевой момент: помимо архитектурной красоты и стиля для этой территории, мы обязаны думать о функциональности", - заключил губернатор и поручил доработать концепцию объектов кампуса.

На доработку эскиза с учетом всех предложений архитектурное бюро взяло еще две недели. По словам Алисы Денисовой, эскизы и планировки всех функциональных зон будут представлены позднее. В ноябре предстоит провести еще ряд совещаний и обсуждений с участием вузов, студентов, потенциальных индустриальных партнеров, институтов развития, местных жителей, которые в рамках соучаствующего подхода участвуют в процессе проектирования.

Подводя итоги обсуждению, Дмитрий Азаров поручил также просчитать стоимость различных вариантов строительных решений - как самого процесса создания кампуса, так и стоимости дальнейшей его эксплуатации. С учетом этих данных будет принято окончательное решение относительно того, какой эскизный проект будет взят в работу.