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Власть и политика

Готовность дорожных объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области превысила 50%

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области дорожные работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ведутся опережающими темпами. На 15 июля 2025 г. общая готовность работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составляет 51,2%. С начала дорожного сезона уложено 975 тыс. из 1,9 млн кв. м асфальта, запланированных к укладке в 2025 году.

Напомним, что национальным проектом охвачены объекты регионального значения, а также дорожная сеть Самары и Тольятти.  Всего в текущем году будет проведен ремонт и капитальный ремонт более 230 км автомобильных дорог областного и местного значения, в том числе 31,5 км в Самаре и 9,66 км в Тольятти.

Все объекты нацпроекта законтрактованы перед началом дорожного сезона, а значительная их часть — еще в конце 2024 года. Это позволило подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы и приступить к дорожным работам уже с 1 апреля.

На некоторых дорожных объектах работы уже завершены. Это участки региональных дорог "Урал" — Светлый Ключ (7,4 км) в Красноярском районе, Похвистнево — Клявлино (5 км)  в Похвистневском районе, "Самара –Большая Черниговка" — Южный (14,6 км) в Большеглушицком районе, "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка (30 км) в Красноармейском и Пестравском районах и Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка (17 км) в Волжском и Нефтегорском районах.
В высокой степени готовности ремонт ключевых автодорог в Самаре — Московского и Волжского шоссе, а также улицы Демократической.

Напомним, что все работы на большинстве объектов нацпроекта должны быть завершены до 1 ноября 2025 года. Благодаря дорожному ремонту уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог к концу 2025 г. должен увеличиться до 50,25%, а дорог местной сети — свыше 70%.

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С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

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