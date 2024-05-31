Что известно о новом главе Самарской области Вячеславе Федорищеве

В пятницу, 31 мая, президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область Вячеславу Федорищеву.

Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 г. в Волгодонске Ростовской области. И он станет самым молодым главой региона, ранее таким был 36-летний Дмитрий Артюхов - глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2010 г. окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "менеджер организации". Кандидат экономических наук.

После окончания вуза остался в нем работать до 2012 года. Прошел ступени от специалиста до начальника научно-информационного отдела и помощника ректора.

Затем перешел в министерство экономического развития РФ. Сначала работал референтом департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, затем советником министра. С апреля 2015 г. руководил департаментом стратегического развития.

С марта 2016 г. Вячеслав Федорищев переехал в Тульскую область, которую тогда возглавил Алексею Дюмин — ныне секретарь Государственного Совета. В Туле он сначала был заместителем губернатора, курировавшим экономический блок и оборонно-промышленный комплекс. В 2018 г. был назначен первым заместителем губернатора Тульской области, в ноябре 2022 г. стал председателем правительства региона.