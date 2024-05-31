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Губернатор Власть и политика

Самарскую область возглавит Вячеслав Федорищев

МОСКВА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область Вячеславу Федорищеву - председателю правительства и первому заместителю губернатора Тульской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

Напомним, сегодня Дмитрия Азаров, возглавлявший Самарскую область с 2017 г., ушел в отставку.

"Хочу предложить Вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью. Как Вы видите эту возможную работу и на чем, считаете, нужно было бы сосредоточить внимание?", — приводятся слова Владимира Путина в стенограмме по итогам его встречи с Вячеславом Федорищевым.

Вячеслав Федорищев, поблагодарив президента за оказанное доверие, отметил, что знаком с Самарской областью по работе в Комиссии Государственного Совета по направлению "Промышленность".

"Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей, — пообещал он. — По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учёта мнения жителей. Мы всегда получали от жителей наказ, всегда получали предложения и, исходя из них, строили свою работу. Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри — от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста — и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться ещё сильнее".

Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 г. в Волгодонске Ростовской области. В 2010 г. окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат экономических наук. В 2010-2012 гг. работал в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ - специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела, помощником ректора. С августа 2013 г. — референт департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России, затем советник министра экономического развития. С апреля 2015 г. — директор департамента стратегического развития Минэкономразвития России. С марта 2016 г. — заместитель губернатора Тульской области. В 2018 г. был назначен первым заместителем губернатора Тульской области, в ноябре 2022 г. стал председателем правительства региона.

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