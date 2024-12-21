Баскетболисты "Самары" уступили пермской "Парме" — 73:81

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 73:81 уступила на домашнем паркете пермской "Парме".

Матч начался с рывка 6:0 от соперника, Якушин за 38 секунд забросил две трешки, ответ последовал от Попова, но уже в следующей атаке отличились пермяки, из-под кольца забросил Хэмм и через атаку от него прилетает трехочковый, а затем еще бросок со средней и у Хэмма уже семь очков. "Самара" отвечала бросками Попова и Карданахишвили. Прошла пара атак у гостей, и уже Хамильтон и Руженцев увеличили преимущество до +14. Самарцы не отставали, Голдырев сначала забросил со средней, а потом и с трехочковой линии. Первая четверть закончилась 15:29 в пользу "Пармы".

Вторую четверть "Самара" начала с дальнего от Голдырева, но затем хозяева пропускают Шашкова, который делает слэм-данк. Пермяки продолжали оказывать давления и забрасывать со средней, и за шесть минут до конца разрыв был в 18 очков в пользу гостей. Потом Данила Чикарев напомнил о себе, забросив трехочковый без сопротивления, а после долгой атаки и Попов забросил из-под кольца и после тайм-аута от Андзуловича повторил свой бросок для болельщиков. За две минуты до конца первой половины дважды отличился Самсон Руженцев, сначала обыграв защитника "Самары" и забросив из-под кольца, а потом отметился дальним броском. После первой половины со счетом 41:51 ведет "Парма".

Вторая половина началась с неточных передач, что у одной, что у другой команды. Первым точным броском из-под кольца отметился Руженцев. У хозяев продолжал набирать очки центровой Илья Попов. За шесть минут до конца четверти после красивого розыгрыша Хэмм сделал слэм-данк. А немного позже забить сверху мог Илья Попов, но его с нарушением заблокировал Хамильтон, Илья свой штрафной реализовал. Предпоследняя четверть закончилась со счетом 59:68.

Заключительная четверть началась с трешки от "Самары", отличился Андрей Сопин. Далее последовал ответ от пермяков, свои броски реализовали Ройс Хэмм и Самсон Руженцев. Затем последовала серия трехочковый: отметились Голдырев, Руженцев и Карданахишвили. За три минуты до конца самарцы сократили отставание от "Пармы" до восьми очков, но до конца матча оно так и не изменилось, как итог 73:81 поражение "Самары".

Самыми результативными в составе самарцев стали Попов (19 очков), Карданахишвили (18 очков) и Голдырев (16 очков). У гостей эффективными были Руженцев (26 очков), Хэмм (23 очков) и Якушин (12 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 4 января в Екатеринбурге. Соперником станет "Уралмаш".