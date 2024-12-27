В регионе создадут штаб по обновлению облика Самары

В Самарской области будет образован штаб под председательством губернатора по разработке и реализации проекта "Обновление облика городского округа Самара". Проект соответствующего постановления опубликован на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ.
Цель штаба - обеспечение согласованных действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти, подведомственных им организаций, а также иных заинтересованных организаций по вопросам разработки и реализации проекта обновления облика города.
Предполагается, что штаб будет рассматривать предложения о формировании единого комплексного подхода к обновлению облика Самары, готовить рекомендации по проекту, вырабатывать согласованные решения по нему.
В руководство штаба войдут губернатор Вячеслав Федорищев, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, помощник губернатора Самарской области Анастасия Сорокина и глава Самары Иван Носков. В числе членов штаба будут также руководители министерств областного правительства и департаментов администрации Самары, главы ряда крупных компаний.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.