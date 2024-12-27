В регионе создадут штаб по обновлению облика Самары

В Самарской области будет образован штаб под председательством губернатора по разработке и реализации проекта "Обновление облика городского округа Самара". Проект соответствующего постановления опубликован на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ.

Цель штаба - обеспечение согласованных действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти, подведомственных им организаций, а также иных заинтересованных организаций по вопросам разработки и реализации проекта обновления облика города.

Предполагается, что штаб будет рассматривать предложения о формировании единого комплексного подхода к обновлению облика Самары, готовить рекомендации по проекту, вырабатывать согласованные решения по нему.

В руководство штаба войдут губернатор Вячеслав Федорищев, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, помощник губернатора Самарской области Анастасия Сорокина и глава Самары Иван Носков. В числе членов штаба будут также руководители министерств областного правительства и департаментов администрации Самары, главы ряда крупных компаний.