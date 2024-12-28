Руководство самарской фирмы обвинили в хищении 745 млн руб. на контракте

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд дело бывших руководителей самарской фирмы. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 г. коммерческая организация выполняла проектно-изыскательные работы по госконтракту, заключенному с ФБУ "Администрация Волжского бассейна", на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Из-за изменений градостроительного законодательства фирма не привела свою деятельность в соответствие с нормативно-правовыми требованиями. Однако инженерные изыскания все же провели и подготовили проектную документацию. Заказчик выполненные работы оплатил. Вот только из-за того, что подрядчик нарушил требования законодательства, заказчик не смог использовать проект по назначению. В результате государству причинен ущерб более 745 млн рублей.

Дело рассмотрит Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Уголовное преследование представителя ФБУ "Администрация Волжского бассейна", отвечавшего за контроль выполнения контракта, прекратили по нереабилитирующим основаниям.

По данным источников, перед судом предстанут гендиректор и главный инженер "Техтрансстрой". Ранее сообщалось, что за сорванные сроки проведения работ компании выставляли неустойку. На тот момент фирма полностью принадлежала гендиректору Виктору Морозову.