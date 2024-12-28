16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководство самарской фирмы обвинили в хищении 745 млн руб. на контракте В Ставропольском районе сотрудницу клининговой компании заподозрили в краже ювелирных украшений Бдительная жительница Красноглинского района попалась на уловки мошенника Дело экс-главы минстроя Михаила Асеева планируют направить в суд в январе Геймер из Тольятти, решив продать свой дорогостоящий аккаунт в игре, потеряла 170 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Руководство самарской фирмы обвинили в хищении 745 млн руб. на контракте

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 250
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приволжская транспортная прокуратура направила в суд дело бывших руководителей самарской фирмы. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 г. коммерческая организация выполняла проектно-изыскательные работы по госконтракту, заключенному с ФБУ "Администрация Волжского бассейна", на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Из-за изменений градостроительного законодательства фирма не привела свою деятельность в соответствие с нормативно-правовыми требованиями. Однако инженерные изыскания все же провели и подготовили проектную документацию. Заказчик выполненные работы оплатил. Вот только из-за того, что подрядчик нарушил требования законодательства, заказчик не смог использовать проект по назначению. В результате государству причинен ущерб более 745 млн рублей.

Дело рассмотрит Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Уголовное преследование представителя ФБУ "Администрация Волжского бассейна", отвечавшего за контроль выполнения контракта, прекратили по нереабилитирующим основаниям.

По данным источников, перед судом предстанут гендиректор и главный инженер "Техтрансстрой". Ранее сообщалось, что за сорванные сроки проведения работ компании выставляли неустойку. На тот момент фирма полностью принадлежала гендиректору Виктору Морозову.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5