16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура: погашена реестровая задолженность по зарплате перед сотрудниками "АвтоВАЗагрегата" Производство "Самарского хлебозавода №2" выставлено на продажу Разработан проект концессии по магистрали "Центральная" СКС может получить в концессию сети Самараводоканала уже в этом году Инвестора для моста через Волгу около Климовки начнут искать в апреле

Экономика и бизнес

Самарский "Техтрансстрой" сорвал сроки проектирования водохранилища под Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 784
Версия для печати

Самарское ООО "Техтрансстрой" сорвало сроки подготовки проекта низконапорного гидроузла в Балахне под Нижним Новгородом, пишет kommersant.ru

ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" заказала компании "Техтрансстрой" проектирование второй очереди (водохранилища) нижегородского низконапорного гидроузла 31 мая 2017 года. Стоимость контракта составила 962,5 млн рублей.

ООО обязалось разработать и согласовать проект водохранилища в Главгосэкспертизе до 25 декабря 2018 года. Однако, как следует из письма госучреждения компании, документация до сих пор не получена. В связи с этим ФБУ выставило компании неустойку 41 млн руб. с требованием завершить работы до 19 февраля 2019 года.

Как нарушение сроков может повлиять на реализацию всего проекта стоимостью 43,5 млрд руб. и планирует ли компания обратиться в арбитражный суд, в ФБУ комментировать не стали, сославшись на то, что руководство организации - на выездном совещании. В ООО "Техтрансстрой" сообщили, что генеральный директор Виктор Морозов уехал в командировку, поэтому представить комментарий компания не сможет.

Накануне на заседании комиссии по экологии в городской думе Нижнего Новгорода представители министерства экологии региона сообщили, что проект самого гидроузла со вспомогательными сооружениями прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение, а проект водохранилища - в стадии доработки.

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы находится иск от ООО "Техтрансстрой" к ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей". Компания просит взыскать с госучреждения 67,8 млн рублей. Суть финансовых претензий не указана. Рассмотрение дела назначено на 3 апреля.

По данным Kartoteka.ru, ООО "Техтрансстрой" зарегистрировано в Самаре в 2006 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. 100% принадлежат генеральному директору Виктору Морозову. Основной вид деятельности - инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства и предоставление технических консультаций в этих областях. Выручка компании в 2017 г. составила 664,2 млн руб. при 55,8 млн руб. чистой прибыли. Компания была исполнителем 49 государственных контрактов на 5,2 млрд рублей.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31