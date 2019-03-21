Самарский "Техтрансстрой" сорвал сроки проектирования водохранилища под Нижним Новгородом

Самарское ООО "Техтрансстрой" сорвало сроки подготовки проекта низконапорного гидроузла в Балахне под Нижним Новгородом, пишет kommersant.ru.

ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" заказала компании "Техтрансстрой" проектирование второй очереди (водохранилища) нижегородского низконапорного гидроузла 31 мая 2017 года. Стоимость контракта составила 962,5 млн рублей.

ООО обязалось разработать и согласовать проект водохранилища в Главгосэкспертизе до 25 декабря 2018 года. Однако, как следует из письма госучреждения компании, документация до сих пор не получена. В связи с этим ФБУ выставило компании неустойку 41 млн руб. с требованием завершить работы до 19 февраля 2019 года.

Как нарушение сроков может повлиять на реализацию всего проекта стоимостью 43,5 млрд руб. и планирует ли компания обратиться в арбитражный суд, в ФБУ комментировать не стали, сославшись на то, что руководство организации - на выездном совещании. В ООО "Техтрансстрой" сообщили, что генеральный директор Виктор Морозов уехал в командировку, поэтому представить комментарий компания не сможет.

Накануне на заседании комиссии по экологии в городской думе Нижнего Новгорода представители министерства экологии региона сообщили, что проект самого гидроузла со вспомогательными сооружениями прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение, а проект водохранилища - в стадии доработки.

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы находится иск от ООО "Техтрансстрой" к ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей". Компания просит взыскать с госучреждения 67,8 млн рублей. Суть финансовых претензий не указана. Рассмотрение дела назначено на 3 апреля.