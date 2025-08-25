Под Тольятти Lada Kalina слетела с трассы и перевернулась

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 24 августа, в 18:45 в Ставропольском районе на 13 км дороги "Тольятти-Ташелка" Lada Kalina слетела с трассы и опрокинулась в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области