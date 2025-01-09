Молодой ученый СамГТУ разработал методику контроля качества алмазных зубков для буровых долот

Аспирант кафедры "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" СамГТУ Владимир Колибасов работает над устройством и методикой для испытания алмазных PDC-резцов (зубков) на абразивное изнашивание. Модель, которую предлагает ученый, компактна, экономична и позволяет сократить время испытаний с нескольких дней до одного часа.

С этой разработкой ученый вошел в число победителей программы "Студенческий стартап" и получил грант 1 млн рублей.

Конкурс "Студенческий стартап" является инструментом федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", реализуемого Минобрнауки России с 2022 г. и Фондом содействия инновациям. Проект направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, формирование условий для поддержки талантов и развития компетенций, а также на создание комплексной экосистемы технологического предпринимательства на базе российских вузов. Кроме того, предлагаемые молодыми учеными наукоемкие стартапы призваны решать задачу по достижению технологического суверенитета страны, поставленную президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области для повышения мотивации развиваться в рамках науки и инноватики по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева идет формирование региональной программы "Доктор наук", которая предусматривает выплаты грантов и стипендий, создание образовательной инфраструктуры, проведение исследований.

Разработку аспиранта Самарского политеха Владимира Колибасова планируется внедрять в производство: сейчас ведутся переговоры с различными организациями, получено письмо поддержки от ООО "ХимБурСервис".

Буровые долота - основные инструменты, которые применяются в нефтегазовой промышленности для бурения скважин. Они предназначены для механического разрушения горных пород и в зависимости от устройства способны оказывать дробящее, скалывающее, срезающее действие.

Алмазное долото, в отличие от других типов этого бурового инструмента, разрушает слои за счет их истирания. При этом наиболее нагруженным элементом долота считаются зубки, долговечность которых определяет срок службы всего приспособления. Из-за внешнего трения во время бурения происходят и сколы режущих кромок, и отколы алмазного покрытия, и его абразивное изнашивание. Поэтому проведение входного контроля качества зубков перед сборкой долота на производстве - обязательный этап в процессе изготовления инструмента.

Для этого Владимир Колибасов разработал необходимые методы и технические средства. Он уже провел испытания на партиях зубков различных производителей. Полученные результаты позволяют сравнивать качество резцов по критериям прочности и износостойкости рабочей кромки. Кроме того, аспирант собрал триботехнический комплекс. На нем проводятся испытания зубков. Экспериментальные данные впоследствии обрабатываются, мониторятся и хранятся в компьютере со специальным программным обеспечением.

"Наша методика надежна и экономически выгодна, - поясняет Владимир Колибасов. - С ее помощью получится отбраковывать партии с низкими эксплуатационными характеристиками до их использования. Благодаря применению только качественных PDC-резцов повысится эффективность процесса, снизятся затраты на бурение, уменьшится время простоя и увеличится срок службы оборудования".

"Она объединит в себе меры поддержки от старших классов в школе, от средних даже, на всем жизненном пути человека, который хочет развиваться в рамках науки и инноватики. Все меры поддержки, стимулы для занятий теми или иными научными направлениями, инфраструктуру, мотивацию. По сути, мы в одну региональную программу соберем дополнительные меры, которые позволят нам в течение ближайших лет расширять количество наших ребят, которые хотели бы становиться профессионалами в научных направлениях. Цель программы - в течение ближайших лет создать такую систему мотивации и возможностей, чтобы самарские ребята стремились реализоваться в науке и добивались успеха", - сообщил Вячеслав Федорищев.