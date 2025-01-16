16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ростелеком" поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате Билайн станет партнером федерального конкурса "Наука. Территория героев" В Самаре планируют построить школу на 1360 мест у ТЦ "Московский" Студентка из Самарской области разработала 3D-оболочки на протезы нижних конечностей От идеи до готового продукта: как развивалась самарская наука в 2024 году

Образование Общество

"Ростелеком" поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" продолжает серию образовательных мероприятий в рамках творческого проекта "Вместе в цифровое будущее" и приглашает 22 января на вебинар "Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Событие организовано для журналистов, которые интересуются развитием технологий онлайн-обучения и трендами EdTech.

Образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России, показало недавнее исследование "Ростелекома" (опрос проводился в 4 квартале 2024 года). Подростки (12-17 лет) проводят в сети 6,5 часов ежедневно, и занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение.

Как в онлайн формате подготовиться к единому государственному экзамену, узнают участники вебинара. Ведущие расскажут, какие инструменты и сервисы помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно. Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.

На вебинаре эксперты обсудят, как обеспечить высокие результаты, обойтись без помощи репетиторов и снизить стресс при подготовке и сдаче экзамена и для школьников, и для родителей.

Представители "Ростелекома" поделятся деталями о сервисе онлайн-подготовки школьников к ЕГЭ на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей". Подписка "Выпускник" включает доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам по русскому языку, математике и обществознанию. Также доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы "Ростелеком Лицей" по всем предметам школьной программы.

Начало вебинара в 10:00 (время московское), подключение к платформе трансляции — с 9:45.

Продолжительность вебинара — 2 часа, с учетом ответов на вопросы аудитории.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Спикеры:

Мария Афонина, клинический психолог, президент АНО "БО "Журавлик", эксперт всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека".

Ирина Кобрина, руководитель направления продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком".

Напоминаем, что заявки на конкурс "Вместе в цифровое будущее" принимаются до 28 февраля. Участниками могут стать представители региональных медиа и блогосферы. Партнерами проекта выступают Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2