Селянин из Самарской области украл алкоголь, который его знакомый купил на свадьбу дочери

В полицию Челно-Вершинского района обратился местный житель и пояснил, что из его гаража украден алкоголь, который он приобрел дочери на свадьбу.

За несколько дней до происшествия мужчина выгнал из своего гаража знакомого, который незаконно проник в открытое помещение. Злоумышленник попал в гараж, пройдя через двор, отжав язычок замка на входной калитке. В ходе столкновения заявитель смог отнять у незваного гостя одну бутылку водки, однако в пылу происходящего не заметил, что пропали еще несколько.

Из-за срочных дел собственник гаража уехал, и не стал разбираться с происшествием дальше. Вернувшись через некоторое время, мужчина обнаружил пропажу алкоголя и понял, что своими силами ему не справиться с этой ситуацией.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст. 158 УК РФ, 75-летний задержанный признал вину.

Уголовное дело было направлено в районный суд, который приговорил мужчину к штрафу в доход государства в размере 10 000 рублей. Приговор вступил законную силу.