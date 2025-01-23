Оклад губернатора Самарской области приравняют к окладу министра РФ

Оклад губернатора Самарской области предложено приравнять к окладу федерального министра. Такая законодательная инициатива главы региона поступила в губернскую думу.

Ранее в региональном законе "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области" оклад губернатора увязывался лишь с окладом председателя губдумы. "Председателю Самарской Губернской Думы устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада Губернатора Самарской области", - так сформулирована эта норма.

Также законопроект содержит пункт о том, что формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, будет проводиться в порядке, установленном губернатором. Ранее норма звучала так: "Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в порядке, предусмотренном для формирования фонда оплаты труда гражданских служащих Самарской области".

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что его принятие не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.

Ранее глава региона анонсировал изменение системы оплаты труда госслужащих, что должно повысить конкурентоспособность областного правительства в борьбе за кадры.