16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, как самарских чиновников будут проверять на детекторе лжи Оклад губернатора Самарской области приравняют к окладу министра РФ Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по обеспечению региональной экономики кадрами Губернатор поручил взять на контроль капремонт школы в Старой Рачейке В Самарской области вновь могут поднять налог для мигрантов

Губернатор Власть и политика

Оклад губернатора Самарской области приравняют к окладу министра РФ

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 442
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оклад губернатора Самарской области предложено приравнять к окладу федерального министра. Такая законодательная инициатива главы региона поступила в губернскую думу.

Ранее в региональном законе "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области" оклад губернатора увязывался лишь с окладом председателя губдумы. "Председателю Самарской Губернской Думы устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада Губернатора Самарской области", - так сформулирована эта норма.

Также законопроект содержит пункт о том, что формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, будет проводиться в порядке, установленном губернатором. Ранее норма звучала так: "Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, осуществляется в порядке, предусмотренном для формирования фонда оплаты труда гражданских служащих Самарской области".

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что его принятие не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.

Ранее глава региона анонсировал изменение системы оплаты труда госслужащих, что должно повысить конкурентоспособность областного правительства в борьбе за кадры.

Оклады федеральных министров в официальных источниках не раскрываются. Заместитель федерального министра (за исключение Миноброны, МВД и ряда других), по данным Минтруда, получает оклад в 34,94 тыс. руб., ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5 оклада, оклад за классный чин (действительный государственный советник 1 класса - 33,1 тыс. руб.), надбавки за выслугу лет от 10 до 30% к должностному окладу), надбавки от 5 до 75% к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2