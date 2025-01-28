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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Владимир Путин открыл научно-производственный центр БАС в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НПЦ БАС "Самара" стал первым полноценно функционирующим региональным научно-производственным центром БАС.

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Транспорт будущего"

28 января Владимир Путин посетил площадку компании - производителя беспилотников "Транспорт будущего" и научно-производственный центр БАС в Тольятти.

Год назад по поручению президента РФ был запущен национальный проект развития отрасли беспилотных авиационных систем. В рамках нацпроекта участникам отрасли поставлен амбициозный целевой показатель - создать полноценную отрасль БАС, обеспечивающую достижение технологического суверенитета страны.

Одним из элементов достижения этого показателя должны стать создаваемые по всей стране научно-производственные центры - инфраструктурные площадки для разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС.

На сегодняшний день было объявлено о создании десяти НПЦ в разных регионах РФ, к 2030 году их количество должно вырасти до 48.

НПЦ в Тольятти стал первым региональным центром, который запустил производственные линии, авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, привлек резидентов и начал полноценную работу.

"В нашем НПЦ уже более 50 резидентов, а всего мы получили более 150 заявок. Это очень важный показатель, который значит, что отрасль развивается, есть запрос от разработчиков и производителей БАС, - говорит Константин Яшин, генеральный директор НПЦ БАС "Самара". - Один из наших резидентов и учредителей НПЦ - "Транспорт будущего" - уже запустил на площадке полноценное производство БАС и комплектующих".

Сегодня на площадке НПЦ работают 11 производственных линий, каждая из которых критично важна для России - линии производства литий-ионных АКБ для беспилотников, линии монтажа электронных плат, комплектующих и сборки электродвигателей, производства винтов, корпусных деталей из пластика и композитов и другие.

"НПЦ БАС Самара учрежден компанией "Транспорт будущего" совместно с фондом НТИ, правительством Самарской области. За прошедший год проведена большая совместная работа: создана производственная площадка для команд, которые разрабатывают, производят и эксплуатируют БАС, - говорит генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. - Мы уже сейчас производим на базе НПЦ более 200 тысяч винтов ежемесячно, 50 тысяч комплектов корпусов для дронов, собираем по 200 тяжелых аграрных беспилотников и выполняем много других задач. Тем не менее мы сознаем, что это лишь первый этап. У нас впереди много работы, чтобы выполнить целевые показатели отрасли, учитывая потребности страны".

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