Самарских педагогов приглашают поучаствовать в новом сезоне проекта "Цифровой ликбез" и провести урок цифровой грамотности

В рамках реализации нового национального проекта "Экономика данных" стартовал новый сезон "Цифрового ликбеза" - всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности.

В этом году эксперты подготовили для школьников три ролика по темам "Резервное копирование данных", "Защита от спама" и разработанный при поддержке GigaChat ролик "Создавай новое с искусственным интеллектом". Ролики и методические материалы размещены в открытом доступе на сайте "Цифрового ликбеза". Любой педагог Самарской области может принять участие в проекте и провести урок для обучающихся в период с 3 февраля по 2 марта.

"Новые ролики "Цифрового ликбеза" затрагивают актуальные и важные темы - работа с данными и искусственным интеллектом. Современные дети ежедневно взаимодействуют с гаджетами. И крайне важно обладать базовыми навыками цифровой грамотности, чтобы понимать, как эффективно использовать технологии ИИ, правильно систематизировать и хранить информацию, обеспечивать защиту данных от внешних киберугроз. Уверен, что полученные знания пригодятся в повседневной жизни и профессиональной деятельности", - отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Проект "Цифровой ликбез" включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания".

Традиционно героями роликов являются студенты самого престижного вуза подводного мира Китовской академии рыбных профессий - Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория. Друзья делятся друг с другом новостями за чашечкой кофейного рифа в кафе "Песчаница". В этот раз морская звезда Полина расскажет о том, как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учебе. Устрица Матильда поделится советами на тему правильного хранения важной информации и резервного копирования. А треска Виктория расскажет, как, столкнувшись со спамом, нашла способ защититься от него.

"Трудно представить, каким будет мир через 340 лет. Но уже сейчас ясно, что цифровая грамотность, работа с искусственным интеллектом и основы кибербезопасности станут базовыми навыками. Они будут так же важны для любого человека, как способность читать, писать и считать. Как партнер всероссийского проекта "Цифровой ликбез" мы помогаем современным школьникам освоить важные навыки, которые повлияют на их учебу и будущее. Только меняясь и непрерывно развиваясь, можно идти в ногу со временем, ставить цели и достигать их, по-настоящему жить!" - прокомментировал исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец.