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Преступления Происшествия

Водителя из Самарской области подозревают в попытке подкупить автоинспектора

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске местный житель стал фигурантом уголовного дела о попытке дать взятку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2024 г. 44-летнего водителя остановили сотрудники автоинспекции, заподозрил, что он пьян, и попросили пройти медосвидетельствование. Автомобилист отказался. Затем в патрульном автомобиле он предложил сотруднику ГИБДД 50 тыс. руб., чтобы "замять" дело. Полицейский отказался.

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