Водителя из Самарской области подозревают в попытке подкупить автоинспектора

В Чапаевске местный житель стал фигурантом уголовного дела о попытке дать взятку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2024 г. 44-летнего водителя остановили сотрудники автоинспекции, заподозрил, что он пьян, и попросили пройти медосвидетельствование. Автомобилист отказался. Затем в патрульном автомобиле он предложил сотруднику ГИБДД 50 тыс. руб., чтобы "замять" дело. Полицейский отказался.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?