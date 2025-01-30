Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением школьника в Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по сообщению о нападении на ребенка в школе Самарской области.
Жительница пос. Придорожный обратилась к руководителю ведомства и рассказала, что в ноябре 2024 г. одноклассники избили ее 14-летнего сына на территории школы. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами головы. Ему до сих пор требуется операция.
Кроме того, по словам женщины, один из нападавших неоднократно избивал других детей, но руководство школы и компетентные органы не приняли никаких мер.
В связи с обращением СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?