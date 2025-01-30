Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением школьника в Самарской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по сообщению о нападении на ребенка в школе Самарской области.

Жительница пос. Придорожный обратилась к руководителю ведомства и рассказала, что в ноябре 2024 г. одноклассники избили ее 14-летнего сына на территории школы. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами головы. Ему до сих пор требуется операция.

Кроме того, по словам женщины, один из нападавших неоднократно избивал других детей, но руководство школы и компетентные органы не приняли никаких мер.

В связи с обращением СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.