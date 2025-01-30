Жителя Сызрани будут судить за махинации с аварийным жильем

В Сызрани отправили в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2021 по 2023 г. мужчина выкупал у собственников квартиры в домах, признанных аварийными. Он оформлял недвижимость на знакомых, а потом выкупал у них себе, и все сходило с рук, но на этот раз в договорах купли-продажи была указана сильно завышенная цена.

Впоследствии эти помещения должны были быть выкуплены администрацией города в рамках госпрограммы по переселению из аварийного жилья. Муниципалитет переплачивал и в итоге понес ущерб более 3,4 млн рублей.

На время следствия у обвиняемого арестовали имущество на 3,8 млн рублей.