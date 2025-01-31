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Преступления Происшествия

Гендиректора из Самарской области обвиняют в попытке подкупа

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области направили в суд уголовное дело гендиректора ООО, подозреваемого в покушении на коммерческий подкуп. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, глава организации, занимающейся строительством дорог и инженерных коммуникаций, передал 300 тыс. руб. сотруднику фирмы, которая занимается обработкой и утилизацией отходов. Деньги предназначались за фиктивный договор и отчетность без фактического оказания услуг.

На время следствия у обвиняемого арестовали недвижимость на 1,2 млн рублей.

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