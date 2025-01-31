Гендиректора из Самарской области обвиняют в попытке подкупа

В Самарской области направили в суд уголовное дело гендиректора ООО, подозреваемого в покушении на коммерческий подкуп. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, глава организации, занимающейся строительством дорог и инженерных коммуникаций, передал 300 тыс. руб. сотруднику фирмы, которая занимается обработкой и утилизацией отходов. Деньги предназначались за фиктивный договор и отчетность без фактического оказания услуг.
На время следствия у обвиняемого арестовали недвижимость на 1,2 млн рублей.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?