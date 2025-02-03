В 2025 г. в Нефтегорском районе построят детскую школу искусств

МКУ "Управление капитального строительства Нефтегорского района" ищет подрядчика, который спроектирует и построит детскую школу искусств в селе Утевка.
Начальная цена контракта - 142,9 млн рублей. Победителя торгов определят после 20 февраля.
Предполагается, что школу построят на ул. Торговой. Срок исполнения контракта - до конца декабря текущего года.
Примечательно, что это уже не первые торги на строительство школы в селе: в начале декабря 2024 года проходил аналогичный конкурс, однако тогда определение подрядчика отменили. А годом ранее, в феврале 2024 г., на строительство ДШИ в Утевке выделяли 279 млн рублей. К апрелю стало известно, что победила самарская компания - она должна была построить трехэтажную Г-образную школу к маю 2025 года.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения