В 2025 г. в Нефтегорском районе построят детскую школу искусств

МКУ "Управление капитального строительства Нефтегорского района" ищет подрядчика, который спроектирует и построит детскую школу искусств в селе Утевка.

Начальная цена контракта - 142,9 млн рублей. Победителя торгов определят после 20 февраля.

Предполагается, что школу построят на ул. Торговой. Срок исполнения контракта - до конца декабря текущего года.

Примечательно, что это уже не первые торги на строительство школы в селе: в начале декабря 2024 года проходил аналогичный конкурс, однако тогда определение подрядчика отменили. А годом ранее, в феврале 2024 г., на строительство ДШИ в Утевке выделяли 279 млн рублей. К апрелю стало известно, что победила самарская компания - она должна была построить трехэтажную Г-образную школу к маю 2025 года.