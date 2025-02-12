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ИТ Транспорт и связь

Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, на фоне популярности DeepSeek исследовал использование клиентами языковых моделей в 4 квартале 2024 года и январе 2025-го. Новую разработку в медиа восприняли как главного конкурента ChatGPT от Open AI. По итогам января MAU DeepSeek действительно превысил аналогичный показатель ChatGPT на 15%, но еще в декабре решение Open AI обошла нейросеть Giga.chat. Ее показатель MAU был на 50% выше, чем у Open AI.

Фото: предоставлено T2

В октябре 2024 года аудитория Open AI в два раза превышала аудиторию Giga.chat. В декабре 2024 года суммарное количество пользователей этих языковых моделей среди абонентов T2 выросло вдвое относительно показателя октября. MAU (Monthly active users) нейросети Open AI увеличился на 27%, а Giga.chat — в 4 раза. Таким образом, количество пользователей этой языковой модели на 50% превышало количество клиентов решения Open AI в декабре.

Qwenlm.ai и DeepSeek представили свой продукт широкой аудитории в январе 2025 года. В 2024 году на сети Т2 к DeepSeek ежемесячно обращалось около 4 тыс. клиентов T2. При этом в январе месячное количество пользователей LLM-решений Open AI и Giga.chat снизилось на 42%. В первую очередь это связано с январскими каникулами. DAU (Daily active users) этих нейросетей в праздничные и выходные дни ниже, чем в рабочие, на 40%. За последние 4 месяца аудитория китайского "убийцы" ChatGPT выросла в 80 раз, по итогам января он на 15% обошел LLM-решение Open AI.

Согласно открытым данным Яндекс Вордстат, пик поисковых запросов о DeepSeek пришелся на 28 января. В этот же день дневная аудитория продукта была выше в 12,6 раза, чем в день официального запуска для массового пользователя 20 января.

По итогам января 57% всех пользователей данных сервисов — мужчины, единственная языковая модель, где превалирует женская аудитория — Giga.chat (60%). Ядро аудитории исследуемых нейросетей составляют клиенты в возрасте 41-45 лет (16%), 36-40 лет (15%), 18-25 лет (13%). Миллениалы проявляют меньший интерес к нейросетям — их доля составляет 9%.

В исследование вошли языковые модели: Open AI, Giga.chat, Qwenlm.ai, DeepSeek.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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