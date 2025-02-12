ИТ-холдинг Т1 проведет соревнование Data Fusion Contest 2025

ИТ-холдинг Т1 выступит организатором ежегодного соревнования по машинному обучению в рамках конференции Data Fusion 2025, которое пройдет с 13 февраля по 7 апреля 20025 года. Мероприятие инициировано Банком ВТБ для выявления талантливых специалистов по машинному обучению и объединения профессионального сообщества в поиске инновационных решений.

Состязание Data Fusion Contest — одна из частей масштабного проекта ВТБ Data Fusion, который объединяет международную конференцию по анализу данных и технологиям ИИ, межотраслевую премию в области Data Science и искусственного интеллекта, а также соревнование. В этом году участникам соревнования предстоит найти решения для трех задач, подготовленных экспертами департамента анализа данных и моделирования ВТБ. В 2025 году Data Fusion Contest пройдет в юбилейный пятый раз. Призовой фонд состязаний увеличен с 2 млн до 3 млн рублей.

"ИИ и машинное обучение быстро выходят за границы технологий и превращаются в важнейшую отрасль экономики. Уже сегодня перед ней встает ряд вызовов — доступность данных для обучения генеративных моделей, наличие вычислительных мощностей и специалистов. Проведение соревнований помогает найти нестандартные решения для вызовов, привлекать новые кадры и продолжать развитие на этом перспективном треке", — отметил Дмитрий Харитонов, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

"Многие компании-лидеры российского рынка запускают проекты, связанные с технологиями ИИ и обработки больших данных. Популярность наших мероприятий растет на протяжении всех пяти лет. В 2024 году к Data Fusion Contest присоединились более полутора тысяч специалистов по работе с данными из 33 стран. Участники соревнования, среди которых были как начинающие дата-сайентисты, так и продвинутые эксперты, представили свыше 6,5 тысячи различных решений", — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.