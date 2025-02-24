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Образование Общество

В регионе стартовал ежегодный конкурс профмастерства "Учитель года Самарской области-2025"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 г. конкурс проводится в губернии в 35-й раз.

В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области. В числе педагогов 18 женщин и трое мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:

Шесть учителей (из них четыре молодых педагога) начальных классов;

  • 1 молодой педагог по предмету "физика";
  • 2 учителя, из них 1 молодой педагог, русского языка;
  • 3 учителя математики;
  • 3 молодых педагога по предмету "история";
  • 1 учитель английского языка;
  • 2 учителя химии;
  • 1 молодой педагог по предмету "биология";
  • 1 учитель информатики;
  • 1 учитель географии.

Из сельских школ в конкурсе участвуют девять педагогов, 12 - из городских школ. В числе конкурсантов 10 молодых педагогов (до 35 лет включительно).

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов региона, инициирование их деятельности через популяризацию конкурсного движения, повышение престижа учительской профессии, а также содействие профессиональному общению, обмену опытом.

В рамках программы конкурса пройдут следующие мероприятия:

  • 24 - 27 февраля 2025 г. - "Я - Учитель", "Учебное занятие";
  • 28 февраля и 1 марта 2025 г. - "Разговор со школьниками;
  • 1 марта 2025 г. - объявление "пятерки" финалистов.

Данные этапы проводятся на базе ГБОУ СО "Гимназия №11 (Базовая школа РАН)", г. Самара.

Финалисты 11 марта 2025 г. на площадке ГАУ ДПО СО "Институт развития образования" г.о. Самара проведут мастер-классы и примут участие в "Педагогическом совете. Слово учителя" с министром образования Самарской области.

18 апреля 2025 г. в зале Самарской государственной филармонии состоится торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2025".

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