В регионе стартовал ежегодный конкурс профмастерства "Учитель года Самарской области-2025"

В 2025 г. конкурс проводится в губернии в 35-й раз.
В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области. В числе педагогов 18 женщин и трое мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:
Шесть учителей (из них четыре молодых педагога) начальных классов;
- 1 молодой педагог по предмету "физика";
- 2 учителя, из них 1 молодой педагог, русского языка;
- 3 учителя математики;
- 3 молодых педагога по предмету "история";
- 1 учитель английского языка;
- 2 учителя химии;
- 1 молодой педагог по предмету "биология";
- 1 учитель информатики;
- 1 учитель географии.
Из сельских школ в конкурсе участвуют девять педагогов, 12 - из городских школ. В числе конкурсантов 10 молодых педагогов (до 35 лет включительно).
Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов региона, инициирование их деятельности через популяризацию конкурсного движения, повышение престижа учительской профессии, а также содействие профессиональному общению, обмену опытом.
В рамках программы конкурса пройдут следующие мероприятия:
- 24 - 27 февраля 2025 г. - "Я - Учитель", "Учебное занятие";
- 28 февраля и 1 марта 2025 г. - "Разговор со школьниками;
- 1 марта 2025 г. - объявление "пятерки" финалистов.
Данные этапы проводятся на базе ГБОУ СО "Гимназия №11 (Базовая школа РАН)", г. Самара.
Финалисты 11 марта 2025 г. на площадке ГАУ ДПО СО "Институт развития образования" г.о. Самара проведут мастер-классы и примут участие в "Педагогическом совете. Слово учителя" с министром образования Самарской области.
18 апреля 2025 г. в зале Самарской государственной филармонии состоится торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2025".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения