В регионе стартовал ежегодный конкурс профмастерства "Учитель года Самарской области-2025"

В 2025 г. конкурс проводится в губернии в 35-й раз.

В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области. В числе педагогов 18 женщин и трое мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:

Шесть учителей (из них четыре молодых педагога) начальных классов;

1 молодой педагог по предмету "физика";

2 учителя, из них 1 молодой педагог, русского языка;

3 учителя математики;

3 молодых педагога по предмету "история";

1 учитель английского языка;

2 учителя химии;

1 молодой педагог по предмету "биология";

1 учитель информатики;

1 учитель географии.

Из сельских школ в конкурсе участвуют девять педагогов, 12 - из городских школ. В числе конкурсантов 10 молодых педагогов (до 35 лет включительно).

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов региона, инициирование их деятельности через популяризацию конкурсного движения, повышение престижа учительской профессии, а также содействие профессиональному общению, обмену опытом.

В рамках программы конкурса пройдут следующие мероприятия:

24 - 27 февраля 2025 г. - "Я - Учитель", "Учебное занятие";

28 февраля и 1 марта 2025 г. - "Разговор со школьниками;

1 марта 2025 г. - объявление "пятерки" финалистов.

Данные этапы проводятся на базе ГБОУ СО "Гимназия №11 (Базовая школа РАН)", г. Самара.

Финалисты 11 марта 2025 г. на площадке ГАУ ДПО СО "Институт развития образования" г.о. Самара проведут мастер-классы и примут участие в "Педагогическом совете. Слово учителя" с министром образования Самарской области.

18 апреля 2025 г. в зале Самарской государственной филармонии состоится торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2025".