Билайн: продажи устройств для умного дома за год выросли более чем в 2,5 раза

За год продажи устройств для умного дома в билайне выросли почти на 260%. Рост в 2024 году наблюдается по всем брендам, представленным в ритейл-сети компании по отношению к 2023 году.
Ранее билайн подвел итоги по продажам умных колонок в 2024 году. Они выросли в 2 раза. Теперь компания оценила показатели своей ритейл-сети по другим популярным устройствам категории "Умный дом".
Лидером по доле продаж оказались лампочки (58%). В топ самых популярных устройств также вошли умные датчики (16%), центры управления для умного дома (8%) и камеры (4%). Средний чек за продукцию: лампочки — 570 руб., датчики — 1900 руб., камеры — 4800 руб.
Каждый крупный бренд, представленный в билайне в категории "Умный дом", занял свою нишу. Так, лидер среди продаж умных лампочек — Sber, в смарт-камерах — Xiaomi, а среди датчиков и хабов — Яндекс.
В целом по количеству продаж устройств для умного дома лидирует Яндекс, на втором месте — Sber, на третьем — Xiaomi. При этом по итогам прошлого года у клиентов значительно повысился интерес к продукции Sber — билайн увеличил продажи устройств компании почти в 10 раз. У Яндекса показатель вырос в 2 раза, у Xiaomi — в 1,6 раза.
Кирилл Ивашев, директор по коммерции розничного бизнеса билайна: "Мы видим устойчивый спрос во всех категориях, особенно в сегментах умного освещения и систем безопасности. Лидирующие позиции брендов, представленных в нашей сети, показывают, что клиенты ценят как технологичность, так и широкий выбор. Увеличение продаж устройств Sber почти в десять раз — наглядный пример того, как новинки и правильная ценовая политика стимулируют интерес покупателей. Мы продолжим расширять ассортимент и предлагать клиентам решения, которые делают их дома умнее и комфортнее".
А среди интересных новинок этого года, представленных в билайне, — новая линейка от Яндекса с поддержкой протокола умного дома Matter over Wi-Fi. В линейку вошли освещение, реле, выключатели и розетки.
Последние комментарии
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?