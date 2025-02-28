Фестиваль-открытие центральной лиги международного союза КВН "Самара" пройдет 4 марта

Во вторник, 4 марта, в 19:00 в КРЦ "Звезда" в состоится фестиваль-открытие второго сезона Центральной лиги МС КВН "Самара". На отборочный фестиваль подали заявки более 60 команд из 30 городов России, а также республик Беларусь и Казахстан. Участники продемонстрируют свое мастерство в борьбе за путевки в сезон лиги.
Ведущий фестиваля — Александр Волохов, актер, чемпион Высшей лиги в составе команды КВН "СОК".
"Движение "Самарский КВН", организуя игры центральной лиги "Самара", способствует развитию межрегионального взаимодействия. По итогам фестиваля команд КВН в Сочи в этом году выпускники первого сезона нашей лиги были приглашены в одни из главных лиг клуба: премьер-лигу, телевизионные международную и первую лиги. Это доказывает, что центральная лига "Самара" подтверждает свой статус кузницы кадров для большого КВН, а в Самаре движение КВН развивается на высоком уровне", — отмечает заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.
Напомним, в 2024 году на юбилейном международном фестивале команд КВН лиге "Самара", которая работает на территории региона много лет, присвоен статус центральной лиги МС КВН. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН. Попадание команды в центральную лигу является признанием заслуг команды и ее уровня.
Игры лиги проходят при поддержке аравительства Самарской области и администрации Самары. Бесплатные пригласительные билеты и новости на сайте — kvnsamara.ru.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.