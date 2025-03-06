Мужчина погиб на пожаре в с. Рождествено

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 5 марта, примерно в 16:55, начался пожар на ул. Полевой, 66 в с. Рождествено Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.