В Самарской области еще на 10% выросла заболеваемость ОРВИ

В Самарской области с 3 по 9 марта зарегистрировано 20593 случаев заболевания ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,4%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На данный момент показатель заболеваемости выше эпидпорога на 107%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах 3-6 лет на 5,3% и 15 лет и старше на 148,3%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А (H1N1), при этом преобладают вирусы гриппа B, среди вирусов негриппозной этиологии преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы.

По итогам прививочной кампании против гриппа в области привито более 1,987 млн человек, что составляет 63,2% от числа общего населения.