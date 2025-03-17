Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области

Самарскую область с рабочим визитом посетила большая делегация Республики Мордовия. В нее вошли представители правительства и республиканского бизнес-сообщества.
В течение нескольких дней гости региона изучали практики Самарской области в самых разных направлениях, среди которых промышленность, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, институты развития, образование, медицина и фармакология и др.
На встрече губернатора Вячеслава Федорищева с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Главы субъектов совместно посетили АвтоВАЗ и завод беспилотных авиационных систем. "Уверен, найдем возможности для бизнеса Республики Мордовия присоединиться к большому движению по разработке и производству беспилотных систем. Очень большой пласт связан с образованием и наукой, и будем рады, если эти возможности Самарской области будут использованы также представителями Республики", — сказал Вячеслав Федорищев.
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. "Это очень хороший инструмент, потому что нужно развивать рынки и совместное присутствие", — подчеркнул Артем Здунов.
Представители делегации смогли лично познакомиться с работой флагманской инвестплощадки региона. На встрече с руководством ОЭЗ стороны обсудили перспективные совместные проекты. Об успешных практиках привлечения инвесторов в регион шла речь и на встрече в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области.
"Мы рады делиться с коллегами опытом и успешными инструментами работы с бизнесом, привлечения инвесторов и применения всех существующих в стране преференциальных налоговых режимов. Мы также обсудили с представителями делегации возможность совместной работы в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, новых секторов экономики. О сотрудничестве договорились и представители бизнес-сообщества обеих сторон. Впереди много совместной работы", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Члены делегации посетили ряд промышленных и сельхозпредприятий. Одной из точек рабочего визита стало АО "Нива", где делегаты изучили систему содержания и селекции крупного рогатого скота. Также обсудили вопросы субсидирования и привлечения молодых специалистов.
На площадке "Пегас-Агро" руководство предприятия предварительно договорились о сотрудничестве с "Саранским заводом рукавов высокого давления", что позволит обеспечить надежные поставки необходимого оборудования.
С руководством "Самарского булочно-кондитерского комбината" делегаты обсудили перспективы взаимодействия в сфере хлебопечения. На производстве соков "Нектар" стороны говорили о поставках посадочного материала для садоводческих предприятий.
"Визит в Самарскую область стал плодотворным и вдохновляющим. Мы вернулись домой с новыми идеями и планами по развитию сельского хозяйства в нашей республике. Хочется выразить благодарность Самарской области за организацию поездки и тот опыт, который мы приобрели", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Антон Илюшкин.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!