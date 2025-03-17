СамГМУ и ВМедА им. Кирова завершили разработку VR-тренажера по тактической медицине

Завершена совместная разработка VR-тренажера "Тактическая медицина. Базовый курс" Самарского государственного медицинского университета и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, сообщает Telegram-канал "Наука63". Тренажер позволяет обучать военнослужащих и медицинских специалистов правилам оказания первой помощи в условиях, приближенных к боевым.

Тренажер уникален, учитывает современные стандарты тактической медицины и адаптирован под образовательные программы. Экспертный вклад ВМедА и СамГМУ обеспечил эффективную подготовку специалистов.

Тренажер использует передовые технологии виртуальной реальности, моделирует различные сценарии и отрабатывает алгоритмы действий. Реалистичность симуляции способствует формированию практических навыков и психологической подготовке.

Тренажер включает 12 сценариев: самопомощь в "красной зоне" и взаимопомощь в "желтой зоне". В первом блоке отрабатываются сценарии оказания первой помощи при огнестрельных и осколочных ранениях. Во втором блоке — осмотр раненого по протоколу "КУЛАК-БАРИН", оказание помощи при ранениях головы, челюсти, шеи, конечностей, груди, живота и отрыве конечности.

Тренажер может использоваться в военных и медицинских учебных заведениях, спецподразделениях и силовых структурах, а также в учебных заведениях с программами начальной военной подготовки. Сейчас продукт готовится к апробации в ведущих военных образовательных учреждениях страны.

Тренажер также будет использован для подготовки студентов-медиков на базе Учебного центра основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ. Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".