СамГМУ и ВМедА им. Кирова завершили разработку VR-тренажера по тактической медицине

Завершена совместная разработка VR-тренажера "Тактическая медицина. Базовый курс" Самарского государственного медицинского университета и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, сообщает Telegram-канал "Наука63". Тренажер позволяет обучать военнослужащих и медицинских специалистов правилам оказания первой помощи в условиях, приближенных к боевым.
Тренажер уникален, учитывает современные стандарты тактической медицины и адаптирован под образовательные программы. Экспертный вклад ВМедА и СамГМУ обеспечил эффективную подготовку специалистов.
Тренажер использует передовые технологии виртуальной реальности, моделирует различные сценарии и отрабатывает алгоритмы действий. Реалистичность симуляции способствует формированию практических навыков и психологической подготовке.
Тренажер включает 12 сценариев: самопомощь в "красной зоне" и взаимопомощь в "желтой зоне". В первом блоке отрабатываются сценарии оказания первой помощи при огнестрельных и осколочных ранениях. Во втором блоке — осмотр раненого по протоколу "КУЛАК-БАРИН", оказание помощи при ранениях головы, челюсти, шеи, конечностей, груди, живота и отрыве конечности.
Тренажер может использоваться в военных и медицинских учебных заведениях, спецподразделениях и силовых структурах, а также в учебных заведениях с программами начальной военной подготовки. Сейчас продукт готовится к апробации в ведущих военных образовательных учреждениях страны.
Тренажер также будет использован для подготовки студентов-медиков на базе Учебного центра основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ. Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения